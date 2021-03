– Flere slepebåter trengs for å gjøre nytt forsøk i Suezkanalen

Egyptiske myndigheter har ifølge et norsk shippingselskap besluttet at det trengs flere slepebåter for å få løs konteinerskipet Ever Given i Suezkanalen.

Satellittfoto som viser konteinerskipet MV Ever Given sittende fast i Suezkanalen søndag. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

NTB

Suezkanalens driftsoperatør Suez Canal Authority (SCA) har derfor utsatt det siste forsøket på å få løs Ever Given. Dette forsøket skulle ha blitt igangsatt søndag mens det var høyvann i kanalen.

– SCA har besluttet å utsette neste forsøk på å få løs skipet inntil det er et tilstrekkelig antall slepebåter på stedet. TUG ALP Guard har allerede ankommet. Mandag morgen ankommer TUG Carlo Magno. I lys av tidevannstabellen er det neste ventede forsøket blitt satt til mandag kveld, het det i en melding fra det norskbaserte shippingselskapet Leth Agencies på Twitter ved midnatt natt til mandag.

Leth Agencies bistår rederier som benytter Suezkanalen.

Meldingen om utsettelsen er ikke bekreftet av egyptiske myndigheter.

Konteinere kan bli flyttet

14 slepebåter forsøkte søndag forgjeves å få løs skipet.

Søndag kveld meldte lokale medier i Egypt at president Abdel Fattah al-Sisi har gitt SCA ordre om å forberede seg på at det kan bli nødvendig å fjerne konteinere fra skipet.

Det står 18.300 konteinere på det 400 meter lange skipet. Ved å fjerne konteinere, kan skipets vekt bli redusert, opplyser SCA selv ifølge NBC News.

Aladdins hule

Over 360 fartøy ligger nå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør for kanalen og venter på en løsning etter at Ever Given satte seg fast og sperret Suezkanalen på tvers tirsdag i forrige uke.

Store verdier befinner seg både på Ever Given og på de mange fartøyene som venter. Nyhetsbyrået AFP sammenligner det med en Aladdins hule. Alt fra Ikea-møbler til titusener av levende dyr sitter fast.

Egyptiske myndigheter har sendt ut veterinærer og mat for å sikre dyrenes velferd.

Ikea opplyser at selskapet har 110 konteinere på Ever Given og andre skip som nå ikke kommer seg noen vei.

– Blokkeringen i Suezkanalen er enda en byrde på en allerede utfordrende og usikker situasjon for globale forsyningsledd som koronapandemien har medført, sier en ikke navngitt talsperson for Ikea til AFP.

Konsekvenser

Industrieksperter anslår den totale verdien på alt som befinner seg om bord på skip som sitter fast i kanalen og på begge sider av kanalen, til å være på mellom 3 milliarder dollar og 9,6 milliarder dollar.

Under normale forutsetninger blir rundt 1,74 millioner fat olje sendt gjennom kanalen. 80 prosent av Golf-landenes eksport til Europa går gjennom kanalen.

De globale oljeprisene steg dagen etter at Ever Given satte seg fast.

Lloyd's list opplyser at opptil 90 prosent av den berørte lasten på skipene, ikke er forsikret mot forsinkelser.

