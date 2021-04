Stigende dødstall etter naturkatastrofer i Indonesia og Øst-Timor

Indonesia og Øst-Timor er hardt rammet av flom og jordskred. Over 120 personer har omkommet, og mange er fortsatt savnet.

Det letes etter savnede på øyen Lembata i provinsen East Nusa Tenggara i Indonesia. Foto: Ricko Wawo / AP / NTB

Dødsfallene er høyest i Nusa Tenggara øst i Indonesia hvor over 100 personer har omkommet, opplyser lokale myndigheter og medier.

Minst 21 mennesker har også dødd i Øst-Timor, opplyser myndighetene i den vesle nasjonen som ligger mellom Indonesia og Australia.

Flom utløst av kraftig regn førte til store ødeleggelser på flere øyer fra Flores i Indonesia til Øst-Timor. Flere tusen har søkt tilflukt fra uværet.

Nedbøren og påfølgende jordskred førte til at dammer flommet over og satte hus under vann. Det har igjen skapt svært krevende forhold for redningsarbeiderne.

Venter høyere dødstall

På øyen Lembata i Nusa Tenggara er minst 20 døde etter et jordskred forårsaket av et vulkanutbrudd og det påfølgende regnet. Over 60 er savnet.

– Fjorten landsbyer er isolert, og veiene er ufremkommelige. Dødstallet er ventet å stige etter hvert som de får mer informasjon, sier Lembata-distriktets leder Thomas Ola til nyhetsbyrået DPA.

En blanding av lava, aske og stein fra vulkanen Mount Lewotolo slukte hus og landsbyer etter kraftig regnvær, opplyste Ola.

Vulkanen Lewotolo har spydd ut aske og støv flere ganger de siste månedene.

Minst 21 personer har dødd på Øst-Timor. Foto: Kandhi Barnez / AP / NTB

President etterlyser hjelp

Indonesias president Joko Widodo sier at katastrofene gjør ham lei seg.

– Jeg forstår situasjonen for våre medborgere som er rammet av katastrofene, sa Widodo.

– Jeg etterlyser umiddelbar helsehjelp, mat og andre grunnleggende behov til de berørte menneskene, samt restaurering av infrastruktur, fortsatte han.

Indonesias president Joko Widodo etterlyser umiddelbar helsehjelp, mat og andre grunnleggende behov til de berørte. Foto: Heiko Junge / NTB

Vanlig

Dødelige jordskred og oversvømmelser er vanlig i store deler av Sørøst-Asia i regntiden.

Det meteorologiske instituttet i Indonesia varsler at noen deler av Indonesia kan få ekstremt vær med kraftig regn, sterk vind og store bølger utover uken.

Katastrofeutsatte Indonesia har i år registrert 968 katastrofer pr. 30. mars, hvorav de fleste er hendelser knyttet til nedbør og regn, og 414 av dem var forårsaket av flom.