Henrettelse av kvinne i USA er utsatt

Henrettelsen av amerikanske Lisa Montgomery, som ble dømt til døden for å ha drept en gravid kvinne og skåret barnet ut av magen hennes i 2004, er utsatt.

Amerikanske Lisa Montgomery ble dømt til døden i 2007 for å ha drept en gravid kvinne i 2004. Dato for bildet er ukjent. Foto: Advokatene til Lisa Montgomery via AP / NTB

NTB

52 år gamle Montgomery ble dømt til døden i 2007 og skulle etter planen henrettes tirsdag i et fengsel i Indiana.

Dette ville vært den første føderale henrettelsen av en kvinne på nesten 70 år i USA.

Dommer James Hanlon innvilget mandag utsettelsen på grunn av Montgomerys sviktende mentale helse.

– Det finnes rikelige bevis for at Montgomerys mentale tilstand er så fjern fra virkeligheten at hun ikke forstår myndighetenes grunnlag for å henrette henne, skrev dommeren i avgjørelsen.

Montgomerys advokater har også hevdet at hun ble født med hjerneskade og påpeker at hun gjennom hele livet ble utsatt for alvorlig mishandling og overgrep.