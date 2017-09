Lederen for Venezuelas nasjonalforsamling ber pave Frans anmode president Nicolás Maduro om å tillate matvarehjelp til den utsatte delen av landets befolkning.

– Slik situasjonen er nå ser vi oss tvunget til å be deg gjøre et umiddelbart fremstøt, for å få opprettet en humanitær hjelpekanal som kan bringe mat og medisiner til dem som trenger det mest, skriver Julio Borges til paven.

Han ber også paven om å få stanset forfølgelsen av politiske motstandere og at menneskerettighetene blir respektert i landet, ifølge brevet som er datert 28. august, men ble offentliggjort torsdag.

– Hver uke dør fire barn av underernæring, mangelen på medisiner overstiger 90 prosent og millioner av venezuelanere flykter fra landet, skriver Borges.

Han bemerker at donasjoner sendt til Venezuela de siste månedene av organisasjoner som Caritas Chile ikke er blitt akseptert av Maduros regjering.

Borges' pressekontor sa brevet ble sendt til paven som besøker nabolandet Colombia 6. til 10. september.