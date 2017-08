Peter Madsen er nå siktet både for overlagt drap og uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Den drapssiktede danske ubåtkapteinen Peter Madsen er nå også siktet for likskjending, men nekter seg skyldig, opplyser politiet i København.

Den nye siktelsen som gjelder likskjending kommer etter at Madsen ble avhørt av politiet på nytt torsdag, ifølge en pressemelding.

Politiet vil av hensyn til den videre etterforskningen ikke gi flere opplysninger om hva Madsen har forklart i avhør, bortsett fra at han nekter seg skyldig i både drap og likskjending.

«Begravde henne til sjøs»

Madsen har tidligere forklart at den svenske journalisten Kim Wall døde som følge av en ulykke om bord på ubåten hans og at han deretter «begravde henne til sjøs».

TT / Scanpix

Onsdag ble det fastslått at overkroppen som mandag ble funnet ved kysten rett sør for København, matcher med DNA fra Wall, som forsvant etter å ha blitt med Madsen på ubåten for drøyt to uker siden. Overkroppen mangler både armer, bein og hode.

Madsen er nå siktet både for overlagt drap og uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. København Byret har valgt å fengsle Madsen på bakgrunn av uaktsomt drap, mens retten ennå ikke har tatt stilling til siktelsen for overlagt drap.

Dykkere leter fortsatt

Påtalemyndigheten har varslet at den innen 5. september vil be retten om å varetektsfengsle Madsen for overlagt drap.

Likskjending har en strafferamme på fengsel i inntil seks måneder, mens strafferammen for overlagt drap er fra fem år til livsvarig fengsel.

Dykkere fra det danske forsvaret begynte fredag å dykke i Dragør Havn utenfor København på anmodning fra politiet. Det var her Madsen kom i land etter at ubåten hans sank fredag 11. august.