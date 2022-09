Trumps søksmål mot Hillary Clinton avvist

En føderal dommer i Florida har avvist tidligere president Donald Trumps søksmål mot Hillary Clinton og flere FBI-topper.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Dommer Donald Middlebrooks avviste fullstendig Trumps påstand om at Clinton og FBI-toppene, blant dem tidligere FBI-sjef James Comey, hadde kokt sammen granskingen av russisk innblanding i valget som overskygget hans presidentperiode.

I skarpe ordelag skriver Middlebrooks at søksmålet er juridisk mangelfullt, og at mange av påstandene ikke står til troende.

Han avviste at Trump gikk til sak for å rette opp en faktisk skade mot ham, og sa at han i stedet legger fram et 200 sider langt politisk manifest om sitt agg mot dem som gikk imot ham. En rettssal er ikke det rette forum for slikt, skriver han.

En gransking gjort av spesialetterforsker Robert Mueller kom til at det var klare russiske forsøk på å påvirke valget, og et 30-tall mennesker ble tiltalt. Men det ble ikke funnet bevis for at Trump eller hans valgkampstab var involvert.