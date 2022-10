Nancy Pelosis ektemann banket opp av inntrenger

Ektemannen til demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus i USA, ble angrepet og banket kraftig opp i parets hjem i San Francisco fredag.

Nancy Pelosi og ektemannen Paul Pelosi fotografert under en sammenkomst i amerikansk UD i 2019.

NTB-AP

En talsmann for Pelosi sier at 82 år gamle Paul Pelosi ble overfalt og banket kraftig opp av en mann som brøt seg inn i ekteparets hjem i San Francisco tidlig fredag.

Paul Pelosi får behandling på sykehus og det er ventet at han vil bli helt bra igjen, opplyser Pelosis talsperson Drew Hammill i en kunngjøring.

Nancy Pelosi, som representerer Demokratene, var ikke hjemme da angrepet skjedde.

Ukjent motiv

– Angriperen er i varetekt og motivet etterforskes, heter det.

Pelosi hadde nettopp returnert til Washington fra en sikkerhetskonferanse i Europa da angrepet skjedde.

– Speakeren og familien hennes er takknemlige overfor dem som kom først til stedet og helsepersonellet som var involvert, men ber nå om respekt for privatlivet, sier Hammill.

Skjerpet vakthold

Hendelsen retter søkelyset på sikkerheten til medlemmer av Kongressen og deres familier, ettersom truslene mot lovgivere er på et rekordhøyt nivå snart to år etter at fanatiske tilhengere av Donald Trump stormet kongressbygningen i Washington.

Medlemmer av Kongressen har mottatt mer i økonomisk støtte til sikkerhet i sine hjem.