Vinteren kan bli uvanlig varm i Europa

Før årsskiftet er det større sjanse enn vanlig for kaldt vær i Europa, men i sum er vinteren ventet å bli varmere enn normalt, ifølge meteorologer.

Det går mot en uvanlig varm vinter i Europa. Her Wehrheim nær Frankfurt i Tyskland.

NTB-AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Hva temperaturene blir til vinteren, kan bli avgjørende for europeiske innbyggere, som er tynget ned av høye strøm- og gasspriser, og for europeiske politikere som gjør alt de kan for å unngå energirasjonering som følge av kutt i de russiske gassleveransene.

Nå får de litt drahjelp av meteorologene – og værfenomenet La Nina.

– Vi tror vinteren vil bli varmere enn vanlig, sier Carlo Buontempo, som leder Copernicus Climate Change Service. Tjenesten lager sesongvise værmeldinger for European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Kaldt i desember

La Nina er et fenomen som gir kjøligere overflatetemperaturer i det sentrale og østlige Stillehavet.

– Vi vet at i et La Nina-år vil den siste delen av vinteren i Europa bli preget av vestlige vinder, som er varme og våte, sier Buontempo.

Men før de varme vindene kommer kulda.

– Det er en stor sjanse for et høytrykk som kan føre til kalde temperaturer og lite vind i Europa, sier han.

Meteorologene mente tidligere at dette ville skje i november, men tror nå det er mer sannsynlig i desember.

Best mulig bilde

ECMWF lager værmodeller basert på data fra en rekke nasjonale værtjenester i Europa. Værmeldingene er basert på indikatorer så som temperaturer til havs og i atmosfæren og vindhastigheter i stratosfæren. Meldingene er likevel ikke like nøyaktige som de kortsiktige værmeldingene.

Men modellene gir det best mulige bildet, påpeker Buontempo.

– De kan gi oss et hint og være et grunnlag for beslutninger, sier han.