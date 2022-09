Indisk lærer anklaget for drap på elev etter skrivefeil

Indisk politi er nå på jakt etter en lærer som er anklaget for å ha slått en kasteløs student i hjel etter at han hadde stavet et ord feil på en eksamen.

NTB

Den 15 år gamle gutten døde på et sykehus i delstaten Uttar Pradesh etter at han ble slått med stokk og sparket til han ble bevisstløs av læreren sin. Bakgrunnen var at han skal ha stavet ordet «sosial» feil på en eksamen, ifølge politianmeldelsen.

Eleven var dalit, som er nederst i det hinduistiske kastesystemet. Medlemmer av denne gruppen blir ofte utsatt for vold, kriminalitet og diskriminering. Hundrevis av mennesker demonstrerte i gatene i byen Auraiya etter dødsfallet. Byen ligger litt over 300 kilometer sørøst for New Delhi. Demonstrasjonene ble raskt til opptøyer som politiet brukte makt for å slå ned.

Politiet er nå på jakt etter læreren, som antas å ha rømt fra området.