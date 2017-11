Minst 13 personer omkom i jordskjelvet i Irak og Iran, ifølge landenes myndigheter og statlige medier. Skjelvet kunne merkes i store deler av Midtøsten.

Jordskjelvet rammet det fjellrike området i Suleimania-provinsen klokken 21.18 søndag kveld.

Iransk TV melder at skjelvet hadde en styrke på 7,4, men det er uklart hvem som har gjort målingen. Både det amerikanske jordskjelvsenteret USGS og det europeiske senteret EMSC setter styrken til 7,2.

Tretten drept

Ifølge irakiske myndigheter har jordskjelvet kostet seks mennesker livet i Suleimania-provinsen. Over 150 mennesker skal være skadd. Statlige medier i Iran opplyser at sju mennesker har omkommet i Kermanshah-provinsen, der 25 mennesker skal være skadd.

Skjelvet hadde sitt senter 19 kilometer under jordoverflaten i nærheten av byen Halabja, tett opp mot grensen til Iran. Fra området meldes det om strømbrudd, og i Iran har mange rømt ut av husene sine. Irakisk TV melder at det er skader i åtte byer, og at redningsmannskaper har rykket ut.

Stort område

Jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

I Bagdad kunne jordskjelvet merkes i rundt 20 sekunder, og i over lengre tid i andre irakiske provinser.

I Suleimania-provinsen, som ligger i Iraks kurdiske region, har skjelvet forårsaket noe mindre skader på eiendom. Da skjelvet oppsto, løp innbyggere ut på gaten.

– Akkurat her er det vel ingen høyhusbebyggelse, men husene er ikke konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet.

Ifølge nyhetsbyrået ISNA kunne skjelvet merkes i flere byer vest i Iran. Skjelvet var også merkbart i sørøstlige deler av Tyrkia.

– Trodde det var krig

En rekke mindre etterskjelv har oppstått i etterkant av søndagens jordskjelv.

Den irakiske fotballspilleren Brwa Nouri, som spiller for den svenske klubben Östersund, var blant dem som merket skjelvet. Han oppholder seg i Karbala i forkant av en privatlandskamp mellom Irak og Syria.

– Vi bor i åttende etasje på hotellet. Det kjentes som om alt raste sammen, sier han til SVT Sport.

– Folk trodde det var krig. Han jeg bor sammen med dro i meg og vi løp ut, sier Nouri.