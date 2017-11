Et jordskjelv med en styrke på 7,2 har rammet Nord-Irak, opplyser det europeiske seismologiske senteret EMSC. Skjelvet kunne kjennes i store deler av Midtøsten.

Iransk TV melder at skjelvet hadde en styrke på 7,4, men det er uklart hvem som har gjort målingen.

Så langt er det ikke kommet meldinger om skadde eller omkomne, men jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. EMSC skriver på Twitter at det er sannsynlig at bygninger er skadd, men nevner også at området der det hadde sitt episenter ikke er tett befolket.