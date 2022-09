En av drapsmennene i Canada funnet død

En av mennene som mistenkes for drapsorgien i Saskatchewan i Canada søndag morgen, er funnet død, opplyser politiet.

NTB-AP-AFP

Politiet sier at undersøkelser av liket viser synlige skader, og at han ikke har tatt sitt eget liv. Den andre av de to etterlyste, som er brødre, er fortsatt på frifot.

Det var tidlig søndag morgen at politiet i Saskatchewan fikk de første meldingene om skyting i James Smith Cree Nation og Weldon, og det ble etter hvert funnet ti drepte personer. I tillegg ble minst 15 sårede lagt inn på sykehus.

Publisert Publisert: 6. september 2022 00:10