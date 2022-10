Rishi Sunak ligger an til å bli statsminister i Storbritannia etter Johnson-exit

Boris Johnson varsler at han trekker seg fra lederkampen i Det konservative partiet. Dermed ligger det an til at Rishi Sunak blir britenes neste statsminister.

Sunak var også en av de aktuelle arvtakerne da Johnson gikk av for seks uker siden, men han tapte avstemningen blant partimedlemmene. Liz Truss trakk det lengste strået.

Hennes regjeringstid ble imidlertid den korteste i britisk historie, og etter Truss' avgang torsdag var det krefter i partiet som ønsket comeback for Johnson. Søndag kveld sa imidlertid den tidligere statsministeren at han trekker seg.

Johnson trekker seg

I en uttalelse som er delt med flere medier søndag, sier Johnson at til tross for at han har støtte fra tilstrekkelig mange parlamentsmedlemmer til å stille, har han kommet til en konklusjon om at dette ikke er det riktige å gjøre, ettersom «du ikke kan styre effektivt med mindre du har et forent parti bak deg i Parlamentet».

Over helgen skal Johnson ha forsøkt å inngå avtaler med de to andre kandidatene i lederkampen, både Sunak og Penny Mordaunt, men uten å lykkes.

– Jeg er redd det beste å gjøre er ikke å tillate min nominasjon å gå videre og isteden gi min støtte til den som vinner fram, skal Johnson ha skrevet i en meldingsgruppe på WhatsApp.

– Jeg tror jeg har mye å gi, men jeg er redd for at det ikke er tiden for det nå, skal han også ha sagt.

Sunak er favoritt

Det er opp til Det konservative partiets parlamentsrepresentanter å nominere kandidater til ny leder, og så langt har Sunak fått flest stemmer.

Den som sikrer seg ledervervet, kommer også til å bli ny statsminister.

Det trengs støtte fra minst 100 konservative parlamentarikere for å kunne stille som kandidat. Det er Sunak som foreløpig leder kampen da 140 parlamentarikere gir sin støtte til ham, ifølge Sky News oversikt.

Johnson har hittil fått 59 nominasjoner, og Mordaunt har 24.