Lars Løkke Rasmussen på vippen i Danmark – Socialdemokratiet holder stand

Prognosene tyder på at verken rød eller blå blokk får flertall i det danske Folketinget. Partiet Moderaterne sitter på vippen.

Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen får en viktig rolle etter det danske valget.

NTB

Socialdemokratiet ligger an til å fortsette som det største partiet ifølge samtlige prognoser, og har begynt å hente seg inn fra svært svake tall på valgdagsmålingene. Når rundt halvparten av stemmene er talt, ser det ut til at partiet til statsminister Mette Frederiksen får en svak fremgang.

For Venstres del kan det ikke kalles noe annet enn et katastrofevalg. Partiet ligger an til å miste nærmere 10 prosent av oppslutningen og nesten halvparten av sine mandater. De er fortsatt klart størst på borgerlig side, men partileder Jakob Ellemann-Jensen kan se langt etter å bli statsminister.

Viktigst for regjeringsdannelsen er det imidlertid at verken den Socialdemokrati-ledede røde blokken eller den Venstre-ledede blå blokken får flertall slik det ser ut nå. Dermed er det nykommeren Moderaterne som sitter med maktbalansen.

Moderaterne, som ledes av tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen, har blitt valgkampens store overraskelse i Danmark. De kjemper primært for en bred regjering med partier fra begge blokker, og kan til og med bli tredje største parti.

Jordskredsvalg

– Hvis dette resultatet holder, så er det hva vi siktet på da vi startet valgkampen, sier Moderaternes partisekretær Jakob Engel-Schmidt, som legger til at han er takknemlig for resultatet.

– Jeg synes godt vi kan kalle det et nytt jordskredsvalg, sier TV 2s politiske redaktør Hans Redder.

Han biter seg særlig merke til at de fire såkalte «gamle partiene» – Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre – ligger an til å få mindre enn halvparten av stemmene til sammen. Det har aldri skjedd før.

Moderaterne og Socialdemokraterne, samt Radikale Venstre, har alle uttrykt et ønske om å danne en bred regjering med partier fra begge blokker. En slik regjering, bestående av de tre samt Venstre fra blå blokk, vil få flertall, men Venstre har konsekvent avvist dette alternativet.

Overleverne

For Alternativet og Dansk Folkeparti innebærer valgkvelden først og fremst et lettelsens sukk. Etter en valgkamp der de har svevet rundt sperregrensen på 2 prosent kommer begge seg inn i Folketinget.

– Det kan man kalle bestått, vel, er den lakoniske reaksjonen fra DFs nestleder René Christensen overfor nyhetsbyrået Ritzau.

Én av fem velgere stemte på Dansk Folkeparti i 2015, men siden har det vært nærmest en kollaps for partiet. Etter en periode med store interne stridigheter ligger partiet nå an til å miste to tredeler av mandatene sine – men de overlever.

Stor kveld for Støjberg og LA

Liberal Alliance og nystiftede Danmarksdemokraterne har stor grunn til å juble. Den riksrettsdømte tidligere innvandringsministeren Inger Støjberg stiftet partiet for bare noen måneder siden, men nå kan det bli nest størst på borgerlig side.

Hakk i hæl følger Liberal Alliance, som luktet på sperregrensen ved forrige valg, men nå øker med over 5 prosentpoeng. Også Nye Borgerlige går litt frem.

Skuffelse for støttepartier og Konservative Folkeparti

På rød side er det et dårlig valg for støttepartiene til Socialdemokratiet. Socialistisk Folkeparti går litt frem, mens Enhedslisten og Radikale Venstre faller kraftig. Særlig for sistnevnte er det et dårlig valg. De er direkte ansvarlig for at valget ble utskrevet, men dette belønnes ikke av velgerne. Istedenfor blir Radikale mer enn halvert.

Ikke minst vil Konservative Folkeparti bli nødt til å betrakte valget som en skuffelse. Gjennom valgperioden har de i perioder vært størst på borgerlig side, og partileder Søren Pape Poulsen lanserte seg som statsministerkandidat. De ligger imidlertid an til å få et dårligere resultat enn sist.