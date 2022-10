Minst 13 døde i storm på Filippinene

Minst 13 mennesker døde da flom og jordskred rammet det sørlige Filippinene fredag, ifølge lokale myndigheter.

NTB

Ti av de døde er fra den flomrammede landsbyen Datu Blah Sinsuat på øyen Mindanao, sier talsmann Naguib Sinarimbo for den regionale regjeringen.

Redningsmannskaper i gummibåt hentet opp tre omkomne i nabolandsbyen Datu Odin Sinsuat mens de lette i de oversvømte områdene rundt Cotabato by, forteller Sinarimbo.

– Vi håper at dødstallet stopper der, sier han. Det pågår imidlertid fortsatt leting i andre områder der det er meldt om flom og jordskred.

Det skyllet tunge regnbyger inn over den fattige regionen sent torsdag, som er under muslimsk selvstyre etter flere tiår med væpnede separatistopprør.

Delstatens meteorologkontor sier at uværet delvis er forårsaket av den tropiske stormen Nalgae. Den var fredag på vei mot landets nordlige del, der sivilforsvaret sier det er blitt evakuert nesten 5000 fra flom- og skredutsatte områder før det ventes at stormen treffer land lørdag eller søndag.