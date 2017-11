Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.h.) hilser på statsminister Binali Yildirim fredag. Foto: Kayhan Ozer / Pool via AP / NTB scanpix

NATO beklager fornærmelse av Tyrkia under øvelse i Norge

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg beklager at Tyrkias president ble utsatt for en fornærmelse under en pågående øvelse i Norge.