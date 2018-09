Syv personer er døde og fem ligger i koma etter å ha brukt narkotika under en musikkfestival i Vietnams hovedstad Hanoi søndag kveld.

Både de døde og komapasientene har testet positivt for narkotika, opplyste underdirektør Nguyen Van Vien i Hanoi-politiet mandag.

– Politiet forsøker nå å finne ut hva slags narkotika det dreier seg om, la han til.

Alle ofrene er vietnamesere. De døde var i 20-årene. De fem som ligger i koma er mellom 18 og 30 år gamle og behandles nå ved akuttavdelinger ved to sykehus i hovedstaden.

«Trip To The Moon»-festivalen ble arrangert av Vietnam Electronic Weekend i den velstående bydelen West Lake, kjent for sitt natteliv. Festivalen var den tredje av sitt slag i landet og den største til nå, ifølge statlige medier.

– Gårsdagens hendelse var svært smertefull. Det var et stort tap, sier Tran Xuan Ha, som er nestleder for byregjeringens propagandadepartement.

Politiet forsøker nå å finne ut hvem som fraktet stoffet inn på festivalområdet, og varsler forbud mot denne typen arrangementer i hovedstaden i fremtiden, avhengig av etterforskningens utfall.

Billettene kostet mellom 170 og 1100 kroner. Elektronisk dansemusikk (EDM) er mer utbredt i den mer åpne og moderne Ho Chi Minh-byen sør i landet, men har blitt mer populær også i den konservative hovedstaden.