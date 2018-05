Selvmordsbombere har gått til angrep på to politistasjoner i Afghanistans hovedstad Kabul. Det er meldt om høye eksplosjoner og skuddsalver.

Minst seks personer er skadd, men flere mennesker fryktes drept eller såret i eksplosjonene. Det finnes foreløpig ikke noen fullstendige tall på ofre.

Talsmann Najib Danish i innenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået DPA at fire gjerningspersoner slo til i to deler av byen onsdag i det som ser ut til å være koordinerte angrep mot to politistasjoner.

To eksplosjoner fant sted i Shar-e Naw-området i Kabul, i nærheten av distriktets politihovedkvarter. Ytterligere to bombeangrep fant sted i Dasht-E Barchi, et område der flertallet av befolkningen er sjiamuslimer fra hazarafolket. Politistasjonen der var målet for det angrepet, ifølge Danish.

Foreløpige tall

En talsperson for helsedepartementet sier to sårede personer er brakt til sykehus etter angrepene i Shar-e Naw, der en selvmordsbomber skal ha sprengt seg selv i lufta. Antallet skadde og drepte kan være høyere.

I det andre angrepet forsøkte to angripere å ta seg inn i området som omgir politistasjonen, men de ble skutt før de klarte å ta seg inn.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for aksjonen.

Terrorrammet

Kabul rammes jevnlig av terrorangrep. 30. april ble minst 25 mennesker, åtte av dem journalister, drept i to selvmordsangrep i byen. Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy tok på seg skylden for angrepene.

Den afghanske opprørsbevegelsen Taliban er i gang med sin årlige våroffensiv, noe som tolkes som en avvisning av Kabul-regjeringens forsøk på å få i stand fredssamtaler.