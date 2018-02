Delstatspolitikere i Florida stemte tirsdag imot et forslag om et mulig forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

Demokraten Kionne McGhee la tirsdag frem et forslag i representantenes hus i delstaten om å åpne for et mulig forbud mot automatgevær og visse typer ammunisjon. Forslaget ble stemt ned med 71 mot 36 stemmer.

Det skjer mindre enn én uke etter at 17 personer ble skutt og drept med et halvautomatisk gevær under en skolemassakre på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

Ungdommene lar seg ikke stoppe

Et hundretall ungdommer fra skolen i Parkland tok tirsdag bussen sju timer til Floridas hovedstad Tallahassee for å kreve tiltak for å forhindre nye skolemassakrer.

En av dem var 16 år gamle Lizzie Eaton, som forteller at hun er skuffet over avstemmingen.

– Det er skuffende etter at elever har brukt dagen på å prøve å nå ut til demokratene og republikanerne, sier hun.

– Men vi lar oss ikke stoppe. Vi skal fortsette å kjempe for det vi tror på.

En annen elev, 16 år gamle Noah Kaufman, mener at politikerne ikke klarer å sette seg inn i det de har opplevd.

– De stemmer for å la skytingen fortsette å skje. De som stemte nei til dette har ikke opplevd det vi har. Jeg vil gjerne si til dem «dette kan skje deg».

Elevene planlegger en større markering i Tallahassee onsdag for å legge press på delstatsmyndighetene for å vedta strengere våpenlover.

Mark Wallheiser / AP / NTB scanpix

Trump beordrer reguleringer

Tirsdag skrev president Donald Trump under på en ordre om at justisdepartementet må foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen.

Reguleringene skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene, opplyste Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders tirsdag ettermiddag.