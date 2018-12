Statsminister Erna Solberg (H) reagerer med avsky og fordømmelse på dobbeltdrapet i Marokko. Hun karakteriserer det som et brutalt og meningsløst angrep.

Statsministeren kommenterte torsdag morgen drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) etter at det ble kjent at handlingen etterforskes som en terrorsak. Det er første gang Erna Solberg uttaler seg til mediene om dobbeltdrapet i Atlas-fjellene.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sier Solberg.

Hun vektlegger at saken nå blir etterforsket som en mulig terrorhandling. En mann er pågrepet, mens ytterligere tre menn er etterlyst av politiet. Det er marokkanske myndigheter som kobler gjerningsmennene til en ekstremistisk gruppe.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sier statsministeren.

Hun understreker at de skyldige må bli stilt til ansvar. Utenriksdepartementet og norsk politi er i nær kontakt med relevante myndigheter i Marokko og i Danmark.

– Vi har tillit til at marokkanske myndigheter gjør sitt ytterste for å pågripe de ansvarlige for drapet for å stille dem til ansvar. Fra norsk side kommer vi til å bistå marokkanske myndigheter, sier statsministeren.