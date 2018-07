En dommer i California har avvist Trump-administrasjonens anmodning om å holde migrantbarn i interneringsleirer for voksne over lengre tid.

Amerikanske myndigheter har tvangsskilt barn fra foreldrene etter illegal innvandring og skal nå gjenforene familiene. Det har vist seg å være komplisert å få det gjort, blant annet fordi det ikke har vært lagt planer for prosessen. Et stort problem er hvor familiene skal plasseres etter gjenforeningen.

Justisdepartementet har bedt den føderale dommeren Dolly Gee i Los Angeles om å få omgjort en rettsavgjørelse fra 1997. Ifølge Reuters har de bedt om å få suspendert et krav om at migrantbarn kun kan holdes i fasiliteter som lever opp til en rekke bestemmelser om velferd for barn. Oppheves disse kravene, vil barn kunne gjenforenes med foreldrene der foreldrene befinner seg nå, men også holdes der over lengre tid.

Gee kaller planen et kynisk forsøk på å omgjøre en rettsavgjørelse som har være gjeldende i lang tid. Hun sier de føderale myndighetene ikke kan se noen gode argumenter for en omgjøring av rettsavgjørelsen og avviser derfor anmodningen fra Trumps administrasjon.