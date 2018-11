Dykkere har funnet en av de svarte boksene og en del av landingssystemet fra et Lion Air-fly som styrtet nord for øya Java i Indonesia.

– Dette er høyst sannsynlig ferdskriveren. Vi leter fortsatt etter taleregistratoren, sier Bambang Irawan, som er gransker i Indonesias transportsikkerhetskomité.

Funnet av den ene av de to såkalte svarte boksene ble gjort torsdag på 30 meters dyp av dykkere. Boksen var dekket av gjørme, men i god behold. Dykkere har i tillegg funnet en del av flyets landingsutstyr, opplyser indonesiske myndigheter torsdag ettermiddag.

Ferdskriver og taleregistrator utgjør det som kalles svarte bokser og finnes på alle fly. Boksene er imidlertid oransje av farge. De inneholder opptak av samtaler mellom besetningsmedlemmene, og kan gi viktig informasjon om flyets tekniske tilstand ved at de lagrer data som inkluderer hastighet, høyde, retning og trykk. Opplysninger fra boksene kan kaste lys over årsaken til flystyrten.

Transportminister Budi Karya Sumadi sier at komiteen skal analysere opplysningene fra boksen som er funnet, og at etterforskningen skal være «profesjonell og upartisk».

Vraket ikke funnet

Ifølge luftfartseksperter kan svarte bokser bidra til å forklare årsaken bak nesten 90 prosent av alle flyulykker.

– Data fra flyet, motoren, alle instrumentene, blir lagret av boksene. Hvis det er noen uregelmessigheter, noen tekniske problemer, så blir også det lagret der, sier luftfartsanalytiker Dudi Sudibyo.

Flyet styrtet i sjøen rundt 13 minutter etter avgang fra Jakarta mandag. Alle de 181 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet.

Flyskroget er så langt ikke funnet, men leder for letearbeidet, Muhammad Syaugi, sier at funn av den ene svarte boksen, samt vrakdeler og passasjerenes personlige eiendeler på sjøbunnen indikerer at skroget ikke vil være langt unna.

Flere ulykker

Flyet var av typen Boeing 737 MAX 8 og hadde vært i drift i bare noen måneder. Modellen er en av de nyeste og verdens mest avanserte.

Torsdag deltok representanter fra amerikanske Boeing og medlemmer av den amerikanske transportsikkerhetskomiteen i arbeidet med å gå gjennom forvridde metalldeler fra flyet og saumfare haugevis av istykkerrevne klær fra passasjerene, sko, lommebøker og mobiltelefoner.

Flyselskapet Lion Air har bekreftet at samme fly under den forrige flygingen hadde loggført «upålitelige» registreringer av høyde og hastighet. Men dette var blitt ordnet opp i før mandagens flyging, ifølge selskapet.

Mandagens styrt var den nest alvorligste som har rammet Lion Air på 14 år. I 2004 omkom 25 personer da et fly havnet utenfor rullebanen i byen Solo på Java og krasjet på et gravsted. I 2013 ble et fly fra selskapet nesten revet i to da det krasjet i sjøen under landing på ferieøya Bali, men ingen døde.

Kroppsdeler funnet

Det er ikke funnet overlevende. Derimot er det funnet mange kroppsdeler som blir sendt til et sykehus der DNA blir sammenholdt med DNA fra pårørende.

Kun ett offer er blitt identifisert til nå – 24 år gamle Jannatun Cintya Dewi. Kisten med 24-åringen ble fraktet gjennom gatene i hennes hjemby Sidoarjo torsdag og ført til graven.

Mange pårørende venter fortsatt på å kunne ta farvel med sine kjære. Sudibyo sier han antar at mange flere omkomne blir funnet i selve flyskroget.

– Jeg antar at mange omkomne fortsatt sitter fastspent i setebeltene, sier han.