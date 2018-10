Flere amerikanske politikere har meldt om funn av mulige eksplosiver.

Bomber er blitt sendt med posten til Hillary Clinton, Barack Obama og andre personer som er blitt hatobjekter på høyresiden i USA.

Sprengladninger ble onsdag og tirsdag oppdaget i pakker sent til Clinton, Obama og TV-stasjonen CNNs redaksjon i New York.

New York-politiets antiterrorsjef mener eksplosivene sannsynligvis er sendt av samme person.

Det uttalte John Miller i New York-politiet på en pressekonferanse onsdag. Miller og representanter fra FBI beskriver innretningene som primitive rørbomber.

Ingen av eksplosivene har så langt gått av, og ingen er dermed blitt såret av dem. Bomben som ble oppdaget i Time Warner-bygningen i New York, der CNN har sine lokaler, var en skarp bombe, opplyser politiet ifølge kanalen.

Mandag ble en sprengladning oppdaget i en pakke sendt til den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros.

Likhetstrekk

Alle mottakerne av pakkebombene er enten å regne som hatobjekter på den amerikanske høyresiden eller kritikere av president Donald Trump.

I tillegg skal det være likhetstrekk mellom flere av bombene. Dette førte rask til spekulasjoner om at gjerningsmannen kunne være en høyreekstremist.

– Det kan godt hende at det er knyttet til «alt right», sier Hans Brun, analytiker ved Försvarshögskolan i Sverige til TT.

Han åpner imidlertid også for at bombene kan være sendt av noen som ønsker å ramme maktpersoner mer generelt.

På ett tidspunkt meldte amerikanske medier at en mistenkelig pakke også skulle være sendt til Det hvite hus. Dette ble senere avkreftet.

Evakuert

Pakken til Clinton ble oppdaget tirsdag kveld, mens pakken til Obama ble oppdaget onsdag morgen. Begge ble avslørt i rutinemessige kontroller foretatt av tjenestemenn fra Secret Service.

I New York ble bygningen med Time Warners hovedkvarter og CNNs redaksjon evakuert onsdag. CNN måtte fortsette rapporteringen om hendelsen ute på gaten.

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn ligner bombene i pakkene til Clinton og Obama på rørbomben som ble funnet i postkassen til Soros. Det er mistanke om at det er en sammenheng mellom bombene.

Det hvite hus fordømte onsdag bombepakkene som ble sendt til Clinton og Obama.

– Disse terroriserende handlingene er avskyelige, og de ansvarlige vil bli stilt til ansvar i lovens fulle betydning, heter det i uttalelsen.

– Fungerende sprengladning

Secret Service opplyser at alle tilgjengelige ressurser skal brukes for å finne ut hvem som står bak både på føderalt nivå, i delstatene og på lokalt nivå.

– Pakkene ble umiddelbart identifisert som mulige sprengladninger under rutinemessige postkontroller, og de ble håndtert i henhold til dette, heter det i en uttalelse fra Secret Service.

Bill og Hillary Clinton bor i Westchester utenfor New York, og ifølge AP var det her bomben ble funnet. Nyhetsbyrået skriver også at det er snakk om en fungerende sprengladning.

Hillary Clinton var i Florida da bomben ble oppdaget, ifølge AP.

Boligen til Soros ligger også i en forstad nord for New York City. Bomben ble funnet i Soros' postkasse og var laget av et relativt lite rør fylt med eksplosivt pulver.

Høyreorienterte grupperinger har gjentatte ganger angrepet Soros og lansert konspirasjonsteorier som blant annet har gitt ham skylden for flyktningstrømmen til Europa. Han har også blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i Ungarn, der hans jødiske familie opprinnelig kom fra.