Det ble onsdag funnet bomber i posten til både Hillary Clinton og Barack Obama, skriver The New York Times.

De to sprengladningene ble funnet i post som var sendt til henholdsvis Clintons og Obamas kontorer. Ifølge ikke navngitte tjenestemenn lignet de på rørbomben som mandag ble funnet i postkassen til den liberale milliardæren og filantropen George Soros.

Bomben som var adressert til Hillary Clinton, USAs tidligere utenriksminister og Donald Trumps motkandidat under presidentvalget, ble funnet av en tekniker som sjekker posten hennes.

AP har meldt at bomben ble funnet i hjemmet til Bill og Hillary Clinton i en forstad utenfor New York. Nyhetsbyrået skriver også at det er snakk om en fungerende sprengladning

En lignende sprengladning ble sendt til kontoret til Obama, USAs tidligere president, melder The New York Times.

Hjemmet til Soros ligger også i en forstad nord for New York City. Bomben ble funnet i Soros' postkasse og var laget av et relativt lite rør fylt med eksplosivt pulver.

Etterforskere mistenker at det er en sammenheng mellom bombene, ifølge ikke navngitte tjenestemenn.

Avsenderens motiv er uklart. Høyreorienterte grupperinger har gjentatte ganger angrepet Soros for hans samfunnsengasjement, som de mener blant annet har bidratt til flyktningstrømmen mot Europa. Soros er også blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i Ungarn, der hans jødiske familie opprinnelig kom fra.

Han var ikke hjemme da bomben ble funnet.

Politiet i New Castle i New York opplyste onsdag at de bistår FBI, etterretningstjenesten og myndighetene i Westchester med å etterforske det som omtales som en mistenkelig pakke.