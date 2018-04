USAs president Donald Trump kritiserer oljekartellet OPEC for det han mener er kunstig høye oljepriser, og legger til at dette ikke vil bli akseptert.

– Ser ut til at OPEC holder på igjen. Med rekordstore mengder olje overalt, inkludert på de fullastede skipene ute på sjøen, er oljeprisene kunstig veldig høye. Ikke bra, og kommer ikke til å bli akseptert, skriver den amerikanske presidenten på Twitter fredag.

Uttalelsen kommer samtidig som ministre fra noen av verdens største oljeprodusenter samlet seg til et møte mellom OPEC og land som står utenfor oljekartellet i Saudi-Arabia.

Oljeprisen raste med 50 cent per fat umiddelbart etter Trumps utspill. Ved 17-tiden torsdag ligger oljeprisen stabilisert rundt 73,3 dollar fatet.

– Fortsatt høy etterspørsel

Saudi-Arabia, som både er alliert med USA og medlem i oljekartellet OPEC, så ikke ut til å la seg affisere av uttalelsene fra Trump

–Jeg har ikke sett noen tegn på at de nåværende prisene har ført til redusert etterspørsel etter olje, sa Saudi-Arbias oljeminister Khaled al-Afaleh på vei inn til fredagens ministermøte.

–Redusert energiintensitet og høyere global energiproduktivitet får meg til å tro at det fortsatt er kapasitet i markedet for enda høyere priser, sa han videre.

– Rom for mer kutt

OPEC-landene og de store oljeproduserende landene utenfor oljekartellet inngikk i 2016 en avtale om å kutte oljeproduksjonen med 1,8 millioner fat per dag for å redusere overskuddslagrene av olje.

Avtalen, som utløper ved utgangen av året, har ført til at oljeprisen har steget til over 70 dollar fatet fra under 30 dollar fatet tidlig i 2016.

Før fredagens møtet uttalte en komité at landenes råoljelagre har gått solid ned siden avtalen med inngått, men at oljelagrene fortsatt er for store. Oljelagrene er nå redusert til 28,3 milliarder fat, vel ned fra toppen på 3,12 milliarder for to år siden.

(NTB)