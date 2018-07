Språkforvirring førte torsdag til at et kinesisk passasjerfly, på vei fra Paris til Beijing, gjorde vendereis som følge av terrorfrykt.

Air Chinas rute CA876 returnerte til den franske hovedstaden da alarmen gikk, men det ble raskt klart at det var snakk om falsk alarm.

Ifølge fransk politi ringte en flypassasjer Air China for å fortelle at han trolig ville bli forsinket. Han fortalte at politiet hadde sperret av et område på terminal 1 ved Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris for å undersøke en mistenkelig pakke.

En ansatt i flyselskapet misforsto det som ble sagt og oppfattet det som at det forelå en bombetrussel, noe som resulterte i at CA876 ble kalt tilbake.

– Selskapet oppfattet det som en bombeadvarsel. Dette skyldtes språkforvirring, sier en talsmann for fransk politi.

Air China er eid av den kinesiske stat og er landets nest største flyselskap, etter China Southern Airlines. Selskapet frakter årlig nærmere 100 millioner passasjerer og har nærmere 200 destinasjoner i sitt rutenett.