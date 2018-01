Israels statsminister opplever å bli ydmyket av sin sønns uttalelser om «luddere», kjærester, sex som betalingsmiddel – og sin fars mulige lyssky forretninger i embetet.

Ingen regjeringsleder ønsker å ha et ord som «Strippergate» heftet ved sitt navn. Heller ikke Benjamin Netanyahu, Israels statsminister gjennom ni år.

– Kona mi og jeg har lært våre barn å respektere kvinner, sa han tirsdag til en forsamling av Nato-ambassadører.

Slik hørtes det imidlertid ikke ut da hans sønn, den nå 26 år gamle Yair Netanyahu, var på en fuktig bytur i en av Tel Avivs strippeklubber for to-tre år siden. Her skal han ha skrytt til sine kamerater om betaling til prostituerte, seksuelle «utlån» av sin daværende kjæreste for å nedbetale lån, og om sin fars angivelig gode gjerninger for en av Israels store næringslivstopper.

Slikt snakk blir fort pinlig om man er sønn av en statsminister. Og det blir ikke bedre av at detaljene i utsagnene ble brettet ut på israelske nyhetssendinger denne uka.

«Strippergate» er ganske enkelt det siste Benjamin Netanyahu trenger.

Statsministeren har nok av problemer som det er. Politiet har ham under etterforskning i minst to korrupsjonssaker, og hans kone har blitt tatt i lemfeldig omgang med statens representasjonsordning, blant annet ved selv å ta panten på vinflasker som hun har drukket på statens regning.

Netanyahus religiøse partnere forsøker også å presse ham til å stramme inn reglene for åpningstider i butikker på den jødiske hviledagen, sabbaten. Motsatt kritiserer hans mer verdslige partnere ham for å ikke la folk handle når det måtte passe dem, selv på sabbaten.

Sønnens bytur – på hviledagen, vel å merke – kommer på toppen av det hele, og truer med å sette Benjamin Netanyahus ry som en ordensperson i fare.

– Min far skaffet faren din en god avtale, sier Yair Netanyahu til sin venn Ori Maimon, på et lydopptak som skal være fra 2015.

At kommentarene på lydopptaket er et par år gamle er ikke noen formildende omstendighet, for nettopp i 2015 var Israel rammet av en sak hvor pressen og opposisjonen ante ugler i mosen i regjeringens beslutning om å gi produksjonslisens til gassmilliardæren Kobi Maimon, far til Ori Maimon.

Den gang sa Benjamin Netanyahu at han ikke hadde noen forbindelser til milliardæren. Og derfor passer det statsministeren dårlig at hans sønn har snakket med Ori Maimon om at statsministeren skal ha ordnet med en god avtale til Kobi Maimon.

Sitatet florerer nå i israelske medier, blant annet i avisa Haaretz, som kaller det en «slibrig og skadelig skandale».

«Din horunge»

Yair Netanyahu, som den gang bodde hjemme hos sine foreldre etter å ha avtjent sin verneplikt, hadde med seg både livvakt og sjåfør betalt av staten da han tok sine venner med seg på strippeklubb.

Her skal Yair Netanyahu også angivelig ha diskutert hvem som skal betale 400 israelske shekel – tilsvarende omtrent 950 norske kroner – for en av stripperne.

– Faren min skaffet deg 20 milliarder dollar, og du kan ikke engang ofre 400 shekel på showet for meg, sier en irritert Yair Netanyahu til Oli Maimon på lydopptaket.

Det fører til at Oli Maimon begynner å diskutere den daværende saken, hvor regjeringen etter en etterforskning avkrevde mange millioner i ekstra skatt fra Kobi Maimon.

– Det var et helvete, sier Ori Maimon i lydopptaket.

– De tok dere på det, men så betalte han dere tilbake, svarer Yair Netanyahu, og fortsetter:

– Faren min skaffet din far 20 milliarder dollar, og du klager over 400 shekel, din horunge.

Den tredje kameraten skyter inn med et veldig presist poeng:

– Gud hjelpe oss om denne samtalen blir kjent, sier Roman Avramov, som ifølge Ynet News arbeider for en australsk milliardær som den gang var vitne i en av korrupsjonssakene mot Benjamin Netanyahu.

Og nå er altså samtalen kjent, og den skaper stort hodebry for familien Netanyahu.

Yair Netanyahu visste også godt at byturen var helt på kanten av hva statsministerens pressekontakter ville ha anbefalt. Han advarer sine venner mot å bli sett utenfor strippeklubben med stedets kvinnelige ansatte i det han spør dem «hvordan vil det se ut» om det blir tatt bilder av dem.

I stedet for kameraer var det altså mikrofoner de skulle bekymret seg for. På lydopptaket snakker de også om stripperne de har blitt betjent av.

Ifølge Ynet News tilbyr unge Yair også å sørge for en ung kvinnes intime selskap som nedbetaling på et lån. Han omtaler den aktuelle kvinnen som «en hore».

Midt i det hele ringer telefonen hans plutselig.

– Pinlig. Det er min mor, sier Yair.

Han har helt klart en forståelse av at dette ikke er en bytur som Sara Netanyahu ville gitt sin aksept til.

«Fordrukkent nonsens»

Ifølge Ynet skal Benjamin Netanyahu mandag denne uken ha sendt sin advokat, Yossi Cohen, til tv-kanalen Kanal 2 i et forsøk på å forhindre at lydopptaket ble kjent. Det klarte advokaten tydeligvis ikke. Yair Netanyahus fuktige bytur er nå spredt for alle vinder i israelske medier.

– Fordrukkent nonsens, unnskylder Yair selv.

Det som har blitt sagt har ikke desto mindre blitt sagt, og pengene brukt der pengene ble brukt. Den statlig betalte livvakten var pålagt å sitte ved siden av Yair da statsministerens sønn nøt en såkalt «lap dance», og ordene om strippere, prostituerte og venninnens seksuelle ytelser har blitt sagt og hørt.

– I denne samtalen sa jeg under innflytelse av alkohol noe tøv om kvinner (…) som jeg ikke burde ha sagt. Det avspeiler ikke hjem jeg er, verdiene jeg har blitt oppdratt etter eller hva jeg tror på, sier Yair Netanyahu i en erklæring.

Og Benjamin Netanyahu er ikke skuffet. Han er sint. Statsministeren mener at sønnen og familien har blitt utsatt for en heksejakt ulikt noe annet tidligere regjeringsledere har opplevd.

Han kaller det «billig og ondsinnet sladder om vitser fremsatt etter en kveld på byen».

I en erklæring sier Benjamin Netanyahu at han ikke har noen forbindelse til gassmilliardæren, og at han ikke var klar over vennskapet mellom deres sønner. Videre sier han at sønnenes samtaler om gassavtalen bare har vært for moro skyld.

Familien Netanyahu har ellers vært svært stolte over sin eldste sønn. Da Donald og Melania Trump besøkte familien deltok Yair i måltidet, og han poserte for et fint familiebilde ved samme anledning.

