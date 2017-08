USAs president Donald Trump har uvillig signert en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, og fjernet samtidig sin rett til å oppheve dem.

Trump hadde tilsynelatende ikke noe valg, og onsdag morgen signerte han loven som innebærer enda flere sanksjoner mot Russland, og som gjør at han må ha Kongressens støtte for å fjerne dem.

Signeringen skjedde bak lukkede dører og uten at pressen var til stede.

Kort tid etter kom Trump med en skriftlig uttalelse der han ikke la skjul på at han er dypt uenig i loven han nettopp hadde signert.

– Ved å begrense lederens fleksibilitet, vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.

– Grunnlovsstridig

Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar. Når han likevel har valgt å signere den, er det av hensyn til nasjonal enhet, ifølge Trump.

Loven er tidligere blitt vedtatt i Kongressen med stort flertall, der republikanerne kontrollerer begge kamre. At de har gått imot Trumps vilje, skjer samtidig som presidenten har kommet på kollisjonskurs med stadig flere av sine egne partifeller.

Trump har tidligere forsøkt å både skrote og utvanne loven, men uten å lykkes.

Ifølge Trump vil han respektere noen av vedtakene, men han vil ikke love at alt blir satt ut i livet. I stedet heter det at han vil gi Kongressens preferanser en grundig og respektfull vurdering.

Energisektor

De nye sanksjonene mot Russland er rettet mot den russiske energisektoren. De gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger, i tillegg til at det kan innføres begrensninger overfor russiske våpeneksportører.

Tyskland har reagert sterkt på sanksjonene, som de mener først og fremst er innført for å fremme amerikanske næringsinteresser.

Trump lovet under valgkampen at han ville sørge for et bedre forhold mellom USA og Russland. Men press fra hans eget parti, Republikanerne, har gjort at han har måttet å innta en tøffere holdning enn varslet.

Straff for valginnblanding

Begrunnelsen for straffetiltakene er at Russland forsøkte å manipulere valget i USA i fjor. De anses også som en straff for annekteringen av Krim-halvøya, som tilhører Ukraina, samt Russlands involvering i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side.

Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.

Loven innebærer også økonomiske sanksjoner mot Iran og Nord-Korea. Ifølge Trump er målet å straffe og avskrekke regimene i de to landene fra dårlig oppførsel.

Trump holdt straks etter at den skriftlige uttalelsen ble offentliggjort, en pressekonferanse, men den handlet om innvandring, og Trump svarte ikke på spørsmål om sanksjonene.