Langt færre hørte Trump enn han hadde ventet

En tredel av salen var tom da president Donald Trump lørdag i Tulsa i Oklahoma endelig kunne holde et av de enorme folkemøtene han helst baserer valgkamp på.

President Donald Trump fikk en entusiastisk mottakelse i Tulsa av dem som møtte opp til hans første massemøte siden koronakrisen startet. Foto: Ian Maule, Tulsa World via AP / NTB scanpix

NTB-AP

Ifølge New York Times var ikke Trump blid over de glisne stolradene i BOK Center som kunne romme 19.000 mennesker, etter at han selv på forhånd sa at én million mennesker var ventet.

Han raste også over at et utendørsmøte som var planlagt for alle som ikke kom inn, var så dårlig besøkt at både han og visepresident Mike Pence avlyste å tale der.

Dermed ble møtet kanskje ikke den smittebomben som lokale myndighetene fryktet på et tidspunkt da koronasmitten er i økning i Oklahoma og omliggende stater.

De var svært bekymret for at nærmere 20.000 mennesker fra store deler av USA skulle trenge seg sammen uten munnbind og deretter ta med seg smitte hjem.

Det var mange tomme seter i hallen i Tulsa under president Donald Trumps første massemøte siden koronakrisen startet, til stor skuffelse for Trump som hadde varslet en million tilhørere. Foto: Evan Vucci, AP / NTB scanpix

Langt mellom munnbindene

Mange trosset likevel smittefaren, og det var langt mellom munnbindene både i hallen og i køen utenfor lørdag. Mange sa de ikke trodde at viruset er noe farlig.

– Det er falskt alt sammen. De bare finner på tallene. Jeg har ikke sett at noen har dødd av korona, og jeg kjenner ingen som har fått det, sa den 40 år gamle vedlikeholdsarbeideren Mike Alcorn fra Wichita i nabostaten Kansas til New York Times.

De som hadde møtt frem, bifalt høylytt Trumps mange utfall mot politiske motstandere.

Utfall mot Biden

Med uttalelser om Demokratenes «søvnige Joe Biden», som han mer enn antydet måtte lide av demens, og som han kalte en marionett for ytre venstre, fikk Trump solid applaus.

– Joe Biden har forrådt, skapt katastrofe og mislykkes i alt han har gjort i 47 år. Han har støttet alle globalistangrep på bekostning av den amerikanske arbeideren. Joe Biden vil alltid svikte dere, sa Trump.

I den lange og usammenhengende talen nevnte han ikke krisene som preger USA eller skandalene i sin egen administrasjon for tiden. Han nevnte ikke dødsfallet til George Floyd, som utløste Black Lives Matter-protestene, og heller ikke massakren i Tulsa i 1921 eller Juneteenth, årsdagen for opphevelsen av slaveriet.

Skjelte ut demonstranter

I stedet skjelte han ut det han kalte venstreradikalere som står bak opptøyer over hele USA, og hyllet politifolk som blir skadet i opptøyene.

– Venstremobben, som er ute av kontroll, driver hærverk mot vår historie, skjender våre nydelige monumenter, river ned statuer og straffer og forfølger alle som ikke er enige med dem, sa han.

Han tonet igjen ned risikoen fra koronaviruset og gjentok at han har gjort en fabelaktig jobb i kampen mot pandemien. Han sa også at økt testing gir høyere tall på smittede, noe som gir et negativt bilde av USA.

– Så jeg sa til våre folk: Ro ned testingen, sa han.

En kilde i Det hvite hus sa senere at dette var en spøk, der hensikten var å rette søkelyset mot medienes «absurde dekning». Men journalister som så og hørte ham, er ikke sikre på det.

– Fiasko

Over 2 millioner mennesker er smittet av korona i USA, over 120.000 er døde, og smittetallene er på vei opp i et 20-tall stater i sør og vest etter at gjenåpningen av samfunnet startet.

New York Times mener at møtet, som skulle sparke Trumps valgkamp i gang igjen etter at han i flere måneder har følt seg som en fange i Det hvite hus, var en fiasko.

Trump-administrasjonen valgte å holde det første massemøtet etter koronakrisen i Oklahoma fordi det var en av statene der han fikk størst flertall i 2016, med 36 prosentpoeng mer enn Hillary Clinton. Der regnet han med et entusiastisk fremmøte.

Fredelige demonstrasjoner

Trumps stab sa at en årsak til det dårlige fremmøtet var at demonstranter hadde hindret folk i å komme inn i hallen.

Men reportere sa de ikke så noen demonstranter som blokkerte inngangene. Tvert imot var Black Lives Matter-demonstrasjonene ikke særlig store i Tulsa lørdag, og mange steder var det mer feststemning enn vrede.

Noen hundre demonstranter marsjerte i sentrumsgatene og kom noen steder i munnhoggeri med Trump-tilhengere, som det var mange flere av. Men politiet meldte bare om en håndfull pågripelser.