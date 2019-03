Forsvarssjefen i Algerie mener president Abdelaziz Bouteflika ikke lenger er skikket til å være president på grunn av svekket helse.

De mange protestaksjonene i landet den siste tiden har vært berettiget, mener forsvarssjef Ahmed Gaed Salah. Han har nå levert en formell begjæring om at det må iverksettes en konstitusjonell prosess for å få president Abdelaziz Bouteflika fjernet fra stillingen, melder den algeriske TV-kanalen Ennahar tirsdag.

Presidentens helse har vært svekket etter at han ble rammet av slag i 2013.

Dersom general Salahs begjæring bil tatt til følge, vil i så fall lederen i overhuset i nasjonalforsamlingen midlertidig overta presidentens oppgaver i 45 dager. Deretter kan det trolig skrives ut nyvalg, ifølge TV-kanalen.

Hundretusenvis av demonstranter har fylt gatene i Algerie etter at president Bouteflika i februar kunngjorde at han ville stille til gjenvalg i presidentvalget for en femte periode. Bouteflika trakk deretter sitt kandidatur, men utsatte samtidig valget på ubestemt tid.

Bouteflika tok i 1999 makten i et kupp med støtte fra militæret. Etter at han ble rammet av slag for snart seks år siden har han knapt vist seg offentlig, og opposisjonen hevder han kun er en marionett for en bredere maktelite som i praksis styrer landet.