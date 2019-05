Mens handelskrigen med Kina raser, tar USA grep for å begrave stridsøksa med nære allierte. Tollen på canadisk og mexicansk metall fjernes i helgen.

Samtidig er det klart at president Donald Trump utsetter en varslet beslutning om å innføre en ekstratoll på biler som ville rammet EU og Japan hardt.

De og resten av verden må inntil videre leve med den høye tollen på stål og aluminium som Trump innførte i fjor vår, mens Canada og Mexico nå har spikret en avtale som innebærer at metalltollen fjernes innen 48 timer.

Samtidig opphever nabolandene all toll som ble innført på amerikanske produkter som svar på metalltollen.

Avtalen fjerner et viktig hinder for at Kongressen kan godkjenne Trumps reforhandlede handelsavtale med Canada og Mexico. Avtalen kom i havn, men er ikke ratifisert.

Avtale om kinesisk stål

Canadas statsminister Justin Trudeau sier de deler synet på at tollmurene var til skade for arbeidere og forbrukere på begge sider av grensa.

Samtidig forbeholder USA seg retten til å gjeninnføre tollen dersom importen overskrider «historiske volumer».

Den amerikanske tollen på stål og aluminium skal fjernes i bytte mot strenge tiltak som skal hindre kinesisk stål i å importeres til USA via de to nabolandene, skriver Washington Post.

– Mexico og USA skal iverksette tiltak for å hindre import av aluminium og stål til dumpingpriser, heter det i en uttalelse fra Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som kaller avtalen «ekstremt tilfredsstillende».

Tilspisset strid med Kina

Washington er midt inne i en stadig mer tilspisset handelskonflikt med Kina. Handelssamtaler med Beijing ble avbrutt forrige uke uten resultat, og Trump hevet tollsatsene på en rekke kinesiske varer fra 10 til 25 prosent. Kina svarte med samme mynt.

Trump ser nå ut til å ha bestemt seg for ikke å erklære full handelskrig med USAs nærmeste allierte.

Den amerikanske tollen på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium har skapt stor frustrasjon blant landets største handelspartnere. EU, Norge, Kina og India har i likhet med Mexico og Canada klaget USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO) på grunn av tollen.

Biltoll-utsettelse

Tidligere fredag kunngjorde Det hvite hus at de utsetter i seks måneder en beslutning om å innføre ekstratoll på biler.

Tyskland, som har stor bilindustri og eksporterer mye til det amerikanske markedet, gleder seg over utsettelsen.

– Det er et viktig signal for tysk og europeisk økonomi at en ny opptrapping av handelskonflikten inntil videre er forhindret, sier landets finansminister Peter Altmaier.

EU klar til samtaler

Trump har lenge truet med å innføre toll på 25 prosent på importerte biler og bildeler, begrunnet med at amerikansk bilindustri og dermed også landets nasjonale sikkerhet er truet.

EU er lettet over utsettelsen og opplyser at de er forberedt på å forhandle fram en handelsavtale med USA som også inkluderer biler.

– EU er rede til å forhandle fram en begrenset handelsavtale som inkluderer biler, sier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

Nasjonal sikkerhet

Trump har innført ekstratoll på flere varer og begrunnet det med hensynet til nasjonal sikkerhet. Motivasjonen var blant annet å tvinge Canada og Mexico til å gå med på å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA. Det gjorde de, og de tre nabolandene forhandlet fram en handelsavtale som Trump sa seg fornøyd med.

Presidenten har nå instruert sin handelsrepresentant Robert Lighthizer til å forhandle med EU, Japan og muligens andre land for å finne en løsning på USAs «nasjonale sikkerhetsbekymringer».