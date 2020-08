Trumps datter til angrep på mediene og teknologiselskap

Tiffany Trump anklaget i sin tale på Republikanernes landsmøte medier og teknologiselskaper for å være partiske i omtalen av faren, president Donald Trump.

Tiffany Trump anklaget i sin tale på Republikanernes landsmøte medier og teknologiselskaper for å være partiske i omtalen av faren, president Donald Trump. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

NTB

– Folk må forstå at våre tanker, meninger og til og med hvem vi velger å stemme på blir manipulert og usynlig endret av mediene og teknologigigantene, sa hun i en tale på landsmøtets andre dag.

Talen hennes passet inn i bildet Det republikanske partiet maler av Demokratene som et parti som fører en kulturkrig og bedriver såkalt «cancel culture», som er en betegnelsen på en handling som har til hensikt å stilne og straffe dem som er uenige i ulike deler av en liberal tankegang.

– Faren min har fått meg til å tro at USA virkelig kan bli storslagent igjen, sa Tiffany Trump og omtalte presidenten som en som vil utfordre det etablerte.

Mener ektemannen er USAs håp

Melania Trump Foto: Evan Vucci / AP / NTB-Scanpix

Presidentens kone Melania Trump, som var hovedtaler på dag to av Republikanernes landsmøte, sier Donald Trump er USAs håp for fremtiden.

I en tale som ble holdt i Rosehagen utenfor Det hvite hus, henvendte Melania Trump seg blant annet til amerikanske familier, immigranter og bønder i forsøket på å sikre en ny presidentperiode for Donald Trump.

– I min mann har du en president som ikke slutter å kjempe for deg og din familie, sa førstedamen som selv er immigrant.

Den pågående koronapandemien ble også et naturlig tema i talen.

– Jeg vet at mange er urolige og føler seg hjelpeløse. Donald gir seg ikke før han har gjort det han kan for å ta vare på alle som er rammet av denne forferdelige pandemien, sa Melania Trump.

Trump benådet tidligere bankraner

Jon Ponder Foto: Republican National Convention / REUTERS / NTB-Scanpix

President Donald Trump brukte deler av Republikanernes landsmøte til å benåde en tidligere kriminell som nå hjelper andre i overgangen fra fengsel til hverdag.

Benådningen skjedde i en forhåndsinnspilt video, som ble vist i starten på andre dag av Republikanernes landsmøte, og er et eksempel på hvordan Trump bruker presidentembetet i en partipolitisk sammenheng.

Trump har tidligere møtt Jon Ponder, den tidligere bankraneren som nå driver organisasjonen Hope for Prisoners.

Temaet landsmøtets andre dag er USA som mulighetenes land, og Det republikanske partiet fremstiller seg som et parti for reform i rettsvesenet og nye sjanser.

Blant talerne tirsdag er også USAs utenriksminister Mike Pompeo. Han har spilt inn en tale under et besøk i Israel, til tross for at det i USA er lang tradisjon for at utenriksministre holder seg unna partipolitikk.