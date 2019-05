USA trapper opp handelskonflikten med Kina og øker tollen på varer til en verdi av nærmere 1.800 milliarder kroner fredag, bekrefter USAs handelsrepresentant.

Robert Lighthizer, som er sentral i USAs forhandlinger om en ny handelsavtale med Kina, sier tolløkningen som president Donald Trump skisserte i en Twitter-melding i helgen, trer i kraft fra klokka 12.01 fredag, amerikansk tid.

Lighthizer opplyste samtidig at det er klart for en ny runde med handelssamtaler mellom USA og Kina i Washington torsdag. Dersom partene kommer fram til enighet der, kan tolløkningen bli utsatt eller avblåst.

Myndighetene i Beijing opplyser at visestatsminister Liu He vil lede den kinesiske delegasjonen under forhandlingene i Washington, slik han også har ledet tidligere runder.

Handelskrig

President Donald Trump hevet i fjor sommer tollsatsene på en rekke kinesiske varer i et forsøk på å få ned USAs enorme handelsunderskudd med Kina, som i 2018 endte på rekordhøye 3.670 milliarder kroner.

USAs knallsterke økonomi fører til at amerikanerne bruker mye penger på importvarer, noe som gjør at handelsunderskuddet øker. Trump tolker imidlertid handelsunderskuddet som et tegn på svakhet og resultatet av urettferdige handelsavtaler.

De fleste økonomer mener imidlertid at det ikke er mulig å kombinere en kraftig økonomisk vekst med å krympe handelsunderskuddet.

Liten framgang

Kina har svart på USAs tolløkninger med å gjøre det samme, og Trump har truet med å trappe opp handelskrigen dersom ikke myndighetene i Beijing går med på en ny handelsavtale med USA.

I desember ble Trump og hans kinesiske motpart Xi Jinping enige om en tre måneder lang «våpenhvile» i handelskrigen, og den er senere forlenget.

Trump har imidlertid klaget over manglende framgang i forhandlingene, og i helgen var det slutt på tålmodigheten. Presidentens trussel om å heve tollsatsene fra fredag, resulterte i kraftig børsfall i Asia mandag. Europeiske og amerikanske børser slo følge ned, men i langt mindre grad.

Gryende optimisme

Tirsdag var det igjen gryende optimisme i Asia, med svak oppgang på flere børser.

Hovedindeksen Shanghai steg med 0,2 prosent, mens S&P-indeksen i Sydney steg med 1 prosent. Sensex-indeksen i India steg med 0,1 prosent og også på børsene i New Zealand, Taiwan, Indonesia og Singapore var det forsiktig oppgang.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt med på 0,1 prosent, mens Kospi-indeksen i Seoul falt med 1 prosent. Også i Tokyo, der børsen ble gjenåpnet etter ti dagers pause, var det nedgang.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 1,51 prosent til 21.923,72 poeng tirsdag, mens den bredt sammensatte Topix-indeksen falt med 1,12 prosent til 1.599,84 poeng.