Den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet fortsetter sin ferd mot USA.

Fire bygninger som omtales som øyens mest solide, er ødelagt på den fransk-nederlandske øyen Saint Martin, opplyser Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb.

Samtidig er telekommunikasjonen mellom Paris og Saint Martin brutt. Det gjelder også øyen Saint Barthélemy. Flere tak har blåst av og strømmen har gått på øyene, ble det opplyst onsdag.

Fransk værvarsling hadde på forhånd advart mot 12 meter høye bølger og veldig høy vannstand langs kysten. Tusenvis av mennesker er evakuert fra utsatte områder i hele Karibia, og innbyggere har hamstret mat og vann for å være sikker på å klare seg, ifølge BBC.

– Farligere enn Harvey

Orkanen er oppgradert til kategori 5, som er høyeste nivå, og har vindkast på 100 meter per sekund – 360 kilometer i timen.

– Det er mye farligere enn Harvey. Utfallet kan bli katastrofalt og svært ødeleggende, sier Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello.

Amerikanske myndigheter har erklært unntakstilstand i Florida, Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene. Orkanen «ser ut til å bli rekordkraftig og har kurs rett mot Florida, Puerto Rico og andre steder», sa president Donald Trump onsdag.

– Vi får se hva som skjer. Det ser ikke ut til å være noe godt. Tro meg. Ikke noe godt, sa han.

Carlos Giusti / Scanpix

Forskanset i vinkjeller

På sin privateide øy Necker, som er del av De britiske jomfruøyene, har milliardær Richard Branson sammen med sine ansatte forskanset seg i en vinkjeller bygget av betong. Vinkjelleren er nærmest som en bunkers å regne. På sin blogg skriver Branson at uværet nå kan merkes.

Ted S. Warren / Scanpix

– Vi har nettopp vært gjennom en natt med ulende vind og regn nå som orkanen «Irma» nærmer seg stadig mer. Vi har alle sovet sammen på to rom. Jeg har ikke vært med på noe sånt siden jeg var barn, skriver den britiske milliardæren.

Bransons luksusferiested leies ut til gjester, men det er nå ingen gjester der. Noen har allerede forlatt øyen mens andre har utsatt sin ferie dit, forklarer han.

Nå er det Branson selv og hans stab på øyen som er igjen, og han bedyrer at alle forskanser seg i vinkjelleren under hovedbygningen når «Irma» setter inn for fullt.

– Slik jeg kjenner vår flotte stab, blir det nok lite vin igjen i kjelleren når vi kommer opp til overflaten igjen, spøker Branson.

Tvungen evakuering

Ekstremværet traff først Antigua og Barbuda natt til onsdag lokal tid. Ifølge de første meldingene slapp Antigua relativt billig fra orkanen, ingen omkom. Det samme ser ut til å gjelde for Barbuda, selv om de materielle skadene skal være store.

Uværet var onsdag på vei mot Puerto Rico, Jomfruøyene og Den dominikanske republikk. Haiti og Cuba har også stålsatt seg i påvente av uværet. På Bahamas blir seks øyer evakuert. Orkanens øye er ventet å passere drøyt 80 kilometer fra Puerto Rico onsdag kveld.

På Key West i Florida har myndighetene ifølge BBC gitt ordre om tvungen evakuering. Uværet er først ventet å treffe Florida i helgen.

AP / Scanpix

Verre enn Andrew

– Stormen er større, raskere og sterkere enn orkanen «Andrew», sier guvernør Rick Scott.

Orkanen «Andrew» rammet Florida for 25 år siden, og var frem til «Katrina» rammet Louisiana i 2005, den dyreste i USAs historie.

Orkaner får energi fra varmt havvann, og «Irma» befinner seg over havområder som er 1,8 grader varmere enn normalt.

Klimaforskere har lenge advart om at de kraftigste orkanene og tyfonene kan bli enda kraftigere etter hvert som gjennomsnittstemperaturen på jorden stiger.