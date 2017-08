USS John S. McCain fotografert utenfor kysten av Vietnam. Mandag morgen kolliderte jageren med et tankskip øst for Singapore. Arkivfoto: Na Son Nguyen / AP / NTB scanpix

USAs marine innstiller operasjoner etter kollisjoner

USAs marinesjef har beordret en såkalt operasjonell pause verden over etter kollisjonen mellom et marineskip og en oljetanker øst for Singapore.