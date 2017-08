USS John S. McCain fotografert utenfor kysten av Vietnam. Mandag morgen kolliderte jageren med et tankskip øst for Singapore. Arkivfoto: Na Son Nguyen / AP / NTB scanpix

Ti amerikanere savnet etter at marinefartøy krasjet i Malakkastredet

Ti amerikanske sjøfolk er savnet og fem skadd etter at et marinefartøy kolliderte med en oljetanker øst for Singapore, opplyser den amerikanske marinen.