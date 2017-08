USS John S. McCain fotografert utenfor kysten av Vietnam. Mandag morgen kolliderte jageren med et tankskip øst for Singapore. Arkivfoto: Na Son Nguyen / AP / NTB scanpix

Flere savnet etter sammenstøt mellom amerikansk marinefartøy og oljetanker

Ti sjøfolk er savnet og fem er skadd etter at et amerikansk marinefartøy kolliderte med en oljetanker øst for Singapore, opplyser den amerikanske marinen.