Deler av USAs marine skal granskes etter kollisjonen mellom et marineskip og en oljetanker øst for Singapore, ifølge en amerikansk forsvarskilde.

Det er innsatsen til marinens 7. flåte som skal undersøkes. Bakgrunnen er at flåtens skip har vært innblandet i to kollisjoner de siste to månedene.

Ti amerikanske sjøfolk er savnet og fem skadd etter at et marinefartøy kolliderte med en oljetanker øst for Singapore mandag.

Sammenstøtet mellom jageren USS John S. McCain og det Liberia-registrerte tankskipet Alnic MC skjedde i nærheten av Malakkastredet, hvor det er svært tett skipstrafikk. Begge skipene var på vei til Singapore.

Tok inn vann

Marinefartøyet fikk store skader i skroget på venstre side, noe som førte til at det trengte inn vann i flere deler av skipet. Fartøyet gikk imidlertid fortsatt for egen maskin og kunne sette kursen mot land. Fire skadde amerikanere ble brakt til sykehus i Singapore med helikopter.

Oljetankeren er på 30.000 tonn, ifølge MarineTraffic.com. Det blir brukt til å frakte olje og kjemikalier, men det er ikke kommet meldinger om oljesøl. Tankskipet fikk enkelte skader, men det er ikke kommet meldinger om personskader.

Søk etter savnede sjøfolk

Etter kollisjonen ble det iverksatt en større redningsoperasjon med skip fra både Singapore og Malaysia. Også et amerikansk helikopter og flere andre fly deltok i søket etter de ti savnede amerikanerne.

Ingen av de skadde amerikanerne har fått livstruende skader, ifølge den amerikanske marinen.

Det amerikanske marinefartøyet er oppkalt etter faren og bestefaren til den amerikanske senatoren John McCain. Begge de to var admiraler i den amerikanske marinen.

McCain tvitret

– Cindy og jeg ber for sjømennene om bord på USS John McCain i kveld. Vi setter pris på jobben redningsmannskapet gjør, tvitret den amerikanske senatoren

Den forrige ulykken hvor den amerikanske marinens 7. flåte var innblandet, skjedde i juni. Sju marinegaster mistet livet da USS Fitzgerald – en jager i samme klasse som USS John S. McCain – kolliderte med et filippinsk lasteskip.