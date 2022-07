Første dødsfall etter apekopper bekreftet i Spania

Det spanske helsedepartementet bekrefter fredag at en person har mistet livet av apekopper i landet. Så langt er 4.298 tilfeller registrert i Spania.

Bildet fra 2003 viser orthopoxvirus, sett gjennom mikroskop.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det melder nyhetsbyrået EFE. Departementet viser til data fra Renave, som er landets overvåkingsnettverk for smittsomme sykdommer.

EFE skriver at det er informasjon tilgjengelig fra 3.750 av tilfellene. Av disse ble 3,2 prosent innlagt på sykehus, og en person mistet livet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 23. juli at apekopper er en global helsetrussel. Hittil har over 19.000 personer blitt smittet av apekopper, og viruset er påvist i 75 ulike land. WHO anbefalte tidligere denne uken at menn som har sex med andre menn, reduserer antall sexpartnere for å unngå smitte.