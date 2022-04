«Det var akkurat plass til to madrasser på badet. Det ble barnas nye soverom.»

Pavlos dagbok fra Ukraina, første kapittel.

Mitt navn er Pavlo (med trykk på «o»). Fordi vi ikke vet hva som kan skje, vil jeg ikke at etternavnet mitt skal være kjent. Jeg er gift, prøver å oppdra to sønner og jeg er – og dette er viktigere enn noen gang – ukrainer.

Først og fremst må jeg advare om at jeg er en vanlig person. Jeg har ikke sett krigen på nært hold. Jeg bor i en landsby i nærheten av Kyiv, cirka 30 kilometer fra Butsja, byen som på horribelt og tragisk vis nå er kjent for hele verden. Selv om det er aktive kamper rundt meg, er ikke min by blitt okkupert av russiske styrker.