UD fraråder alle reiser til Sudan

Utenriksdepartementet skjerper sitt reiseråd til Sudan og fraråder nå alle reiser til landet der de militære grep makten i et kupp natt til mandag.

Situasjonen i Sudan er svært spent etter at de militære grep makten i et kupp natt til mandag.

– Norske borgere i landet oppfordres til å holde seg i ro og å følge utviklingen i lokale og internasjonale medier. Registrer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar dersom du ønsker informasjon fra norske myndigheter, heter det i reiserådet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier Norge er alvorlig bekymret over situasjonen i Sudan der militæret har tatt makten i et kupp.

I en uttalelse mandag oppfordrer Huitfeldt sikkerhetsstyrkene i Sudan om å løslate statsminister Abdalla Hamdok og andre som er pågrepet av kuppmakerne.

– Sikkerhetsstyrkene har ansvar for å beskytte offentligheten. All form for vold mot fredelige demonstranter må stanse umiddelbart, sier utenriksministeren. Hun kaller situasjonen ekstremt alvorlig.

– Siden revolusjonen i 2019 har Sudan gjort framskritt, og det internasjonale samfunnet har til fulle støttet overgangen. Alt som nå er oppnådd, står i fare for å bli reversert med dramatiske konsekvenser, sier Huitfeldt.

– Norge står sammen med det sudanske folket og deres streben etter inkluderende utvikling, frihet, fred og rettferdighet. Alle parter må umiddelbart vende tilbake til dialog og ta del i den sivilt ledede overgangen, fortsetter hun.