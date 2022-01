Boris Johnson beklager hagefest – Labour krever hans avgang

Statsminister Boris Johnson innrømmet onsdag at han deltok på en hagefest i Downing Street mens landet var nedstengt. Labour krever at han må gå.

Statsminister Boris Johnson innledet spørretimen med å innrømme at han var til stede på hagefesten i mai 2020 og beklager å ha trått feil. Foto: House of Commons/PA via AP/NTB

Det stormer rundt Boris Johnson etter stadig nye avsløringer om at medarbeidere ved Downing Street møttes til fester og sammenkomster mens britene ellers var underlagt strenge nedstengningsregler i 2020.

Johnson beklaget at det var «ting regjeringen ikke gjorde rett».

Han måtte tåle grilling i spørretimen i det britiske parlamentet onsdag i tilknytning til skandalen rundt påstander om ulovlige fester og sammenkomster under nedstengningen.

For første gang innrømmet Johnson at han i mai 2020 var til stede under en hagefest. Han har imidlertid beskrevet sammenkomsten som et arbeidsmøte.

– Jeg vil be om unnskyldning … I etterpåklokskapens lys, ser jeg at vi burde sendt alle inn igjen, sa Johnson.

– Patetisk spetakkel

Unnskyldningen holder ikke for Labour, som krever at statsministeren må «gjøre det rette» og går av. Labour-leder Keir Starmer anklager Johnson for måneder med lureri og bedrag.

– Dette er et patetisk spetakkel fra en mann som har gått tom for vei, sier Starmer.

Starmer noterer seg at tidligere helseminister Matt Hancock trakk seg da han brøt reglene. Det gjorde også hans tidligere rådgiver Allegra Stratton etter en video der hun spøkte om en fest.

– Hvorfor tror han reglene ikke gjelder ham selv, sa Starmer i en kommentar rettet til statsministeren.

Lekket epost

Overskriftene i britiske medier er ikke nådige for Johnson onsdag, etter at det mandag ble lekket en epost som skal vise at en høytstående embetsmann på Statsministerens kontor inviterte mer enn 100 kolleger til en samling i hagen til statsministerboligen 10 Downing Street i mai 2020.

Medarbeiderne ble oppfordret til å ta med drikke selv. Anonyme vitner hevder Johnson og kona Carrie var med på arrangementet.

Problemet til Johnson er at i mai 2020 var Storbritannia midt i sin første nedstenging. Myndighetene forbød samtidig at folk samlet seg, også utendørs, og det var stramme begrensninger på hva som var tillatt av kontakt med andre mennesker, også i begravelser.

Julebord og juleselskaper

Den lekkede eposten er det nyeste i en rekke anklager som har dukket opp den siste måneden om slike fester og samlinger i Downing Street. Tidligere har det kommet ut at det skal ha vært flere julebord og juleselskaper i Downing Street før jul i 2020 – også da mens Storbritannia var stengt ned.

Johnsons konservative parti har allerede fått merke velgernes raseri over avsløringene, og partiet raser på meningsmålingene.

Tidligere har Johnson hevdet at han ikke visste at det hadde forekommet brudd på koronarestriksjonene. Innrømmelsen onsdag kommer på toppen av en rekke anklager som tyder på at han har vært klar over situasjonen.

Konservative aviser reagerer

Til og med de konservative avisene raser mot statsministeren.

– Er festen over for statsministeren, spør tabloidgiganten Daily Mail.

– Johnson mister støtte fra konservative, står det i onsdagens utgave av Daily Telegraph.

– Det er mitt parti, og jeg kan ligge lavt så lenge jeg vil, skriver den andre tabloidgiganten, The Sun.

Johnson hadde håpet å få en ny start i 2022, etter et kaotisk 2021 med påstander om korrupsjon og kameraderi i tillegg til brudd på koronareglene. Han har utnevnt embetskvinnen Sue Gray til å etterforske sakene. I tillegg har London-politiet vært i kontakt med Statsministerens kontor i forbindelse med selskapet i mai 2020.

Påståtte samlinger ved Downing Street Statsminister Boris Johnson og regjeringsapparatet i Storbritannia må svare for flere påståtte samlinger mens landet var nedstengt. Det har kommet frem påstander om tolv hendelser i 2020. 15. mai: Hagefest i Downing Street. Statsminister Boris Johnson, hans kone Carrie, tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings og Johnsons privatsekretær Martin Reynolds er avbildet på et fotografi lekket til The Guardian. De sitter ved et bord i hagen med vin og ost foran seg. 15 andre personer var også avbildet. Johnson har kalt det et arbeidsmøte. 20. mai: Hagefest. En lekket e-post fra Reynolds til 100 Downing Street-ansatte inviterte til kveldssamling, hvor gjestene skulle ta med sin egen vin/drikke. 13. november: Avskjedsfest. Statsminister Boris Johnson holdt tale under en tilstelning for avtroppende kommunikasjonsdirektør Lee Cain. 13. november: Fest i privatboligen. Det er hevdet at Johnsons daværende forlovede inviterte til fester i den private boligen i Downing Street. En talsperson har kalt påstanden «bare tull». 25. november: Drinker med ansatte i finansdepartementet, kom i gang spontant etter et arbeidsmøte. 27. november: Avskjed med nok en seniormedarbeider i Downing Street. Johnson skal ha holdt tale. 10. desember: Fest i regi av utdanningsdepartementet. Tidligere utdanningsminister Gavin Williamson skal ha deltatt. 14. desember: Fest med ordførerkandidat Shaun Bailey og ansatte ved Tory-partiets kampanjehovedkvarter. Bailey har siden bedt om unnskyldning og erkjent dårlig dømmekraft. 15. desember: Quiz i Downing Street. Statsminister Boris Johnson er avbildet med kolleger, hvor én iført juleglitter og en annen hadde nisselue. Downing Street innrømmet at Johnson «kort» deltok på quizen, men sier det var en virtuell begivenhet. 16. desember: Ansatte i embetsverket i samferdselsdepartementet drakk alkohol og danset etter arbeidstid på kontoret. En talsmann sa senere at det var en feilvurdering, og beklaget. 17. desember: Julefest på regjeringskontoret. Invitasjoner skal ha blitt sendt ut av sekretæren til Simon Case, et av regjeringsmedlemmene. I de digitale kalenderne var hendelsen merket som «Julefest». 18. desember: Julefest i Downing Street. Hendelsen som utløste undersøkelsene rundt fester under nedstengningen, var påstander om at det ble arrangert fest for de ansatte i Downing Street. Boris Johnson skal ikke ha deltatt. Hans talskvinne Allegra Stratton sluttet i jobben etter at et videoklipp av henne der hun spøkte om hendelsen i en liksom-pressekonferanse, ble lekket til pressen.