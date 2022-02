Flykter fra Kyiv: Totalt kaos

KYIV/OSLO (VG): I den ukrainske hovedstaden kjører politiet rundt og ber sivile ta skjul i bomberom. Det høres eksplosjoner i sentrum av byen, og i lange køer flykter livredde sivile.

VGs team i Kyiv var omkring klokken 06.20 torsdag morgen norsk tid ute på gaten i Kyiv.

Man kunne i morgentimene høre eksplosjoner. Politiet kjørte rundt med en provisorisk ropert for å be folk ute i gaten komme seg inn i bomberom, og det er kaotiske tilstander.

I ett av bomberommene i Kyiv sentrum treffer VG Amir Kilani (34).

– Hvordan har du det akkurat nå?

– Skuffet. Vi har vært i beredskap i en måneds tid. Vestlige allierte har snakket om at det vil komme et angrep, men for å være ærlig tenkte vi for oss selv: Nei, det er ikke mulig. Hvorfor skulle det skje? Ukraina har ikke gjort noe slemt, så hvorfor angripe?

Det er lange bilkøer på vei ut fra Kyiv torsdag morgen.

– Jeg er redd for mine nære og kjære

– Hvor er du fra og hvordan føles det å være her nede nå?

– Jeg er fra Kyiv. Jeg er sikker på at det ukrainske folk er forent. Virkelig forent. Mer enn i 2014. Massiv forening. Jeg er sikker på at den ukrainske nasjon vil overvinne denne utfordringen. Dette tror jeg sterkt på.

– Frykter du de neste timene og dagene?

– Jeg er redd for mine nære og kjære. Ikke så mye for meg selv. Hver mann har en familie. Mor. Datter. Kone. Jeg bekymrer meg for mine nærmeste. Men jeg personlig er ikke redd, og jeg er sikkert på at det kollektive Ukraina ikke er redd.

Innbyggere har søkt tilflukt i Kyivs T-banesystem.

Meldinger om eksplosjoner flere steder

Torsdag morgen meldes det også om eksplosjoner en rekke andre steder i Ukraina. Deriblant i Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv, Donetsk og Odessa. I tillegg meldes det at russiske stridsvogner i morgentimene rullet inn over grensen fra Hviterussland til Ukraina, og ukrainske grensevakter melder om skuddveksling.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba meldte på Twitter klokken 04.55 at Putin har startet enn fullskala invasjon av Ukraina.

– Fredelige ukrainske byer er under luftangrep. Dette er en angrepskrig. Ukraina vil forsvare seg selv og vinne. Verden kan og må stoppe Putin. Tiden er inne for å handle, skriver han.