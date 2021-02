Twitter fjernet flere hundre statstilknyttede trollkontoer

Twitter har tatt ned 373 kontoer som ifølge selskapet har koblinger til Russland, Armenia og Iran og har spredt falske nyheter.

Twitter har fjernet flere hundre kontoer som ifølge selskapet er blitt brukt i statlige informasjonsoperasjoner. Foto: Jeff Chiu / AP / NTB

NTB

Twitter varsler i sin blogg at kontoene er blitt tatt ned og flyttet til et arkiv for statlige informasjonsoperasjoner.

238 av kontoene er knyttet til Iran, mens 100 er knyttet til Russland. Kontoene knyttet til Russland har ifølge Twitter spredt falske påstander som undergraver Nato og er rettet mot USA og EU.

Talskvinne Maria Zakharova i Russlands utenriksdepartement sier de vil se nærmere på hvorfor kontoene er blitt fjernet av Twitter, skriver Reuters.

35 av kontoene var knyttet til Armenia og ble ifølge Twitter brukt til å spre falske påstander om Armenia.

