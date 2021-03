Senatet i Georgia stemte for å innskrenke muligheten til å forhåndsstemme

Republikanere i senatet i Georgia har stemt for et lovforslag som blant annet vil begrense muligheten til å forhåndsstemme.

Demokrater i Georgias delstatsforsamling deltok i en protestmarkering 26. februar mot lovforslag som vil begrense muligheten til å forhåndsstemme. Foto: Jeff Amy / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Forslaget vedtatt i delstatens senat vil begrense muligheten til å gjelde personer over 65 år, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som ikke er til stede i området på valgdagen. Det blir også krav om å legge frem legitimasjon med bilde for å avlegge forhåndsstemme.

Dermed kan det bli slutt på muligheten til å forhåndsstemme uten spesiell grunn, en ordning som ble innført av den republikanerdominerte forsamlingen i 2005.

Den ble vedtatt med 29 mot 20 stemmer, og vedtaket speilet partilinjene.

Republikanere i delstatens underhus vedtok et sett med stemmebegrensninger i forrige uke. Delstatsforsamlingen må nå utarbeide lovens endelige form før den blir vedtatt.

Stort antall forhåndsstemmer

Forslagene er blant en rekke lover lagt frem av republikanere over hele landet som vil endre valgprosedyrene i USA.

Republikanernes majoritetsleder i delstatssenatet, Mike Dugan, som fremmet forslaget, sier en økning i forhåndsstemmer la et stort press på delstatens valgkontor i presidentvalget i november. Over en million av delstatens innbyggere benyttet seg av tilbudet – ikke minst fordi pandemien herjet.

– De siste årene har antallet forhåndsstemmer økt til et nivå der fylkene i praksis gjennomfører tre valg samtidig, sa Dugan.

Han påpekte at 2,7 millioner av delstatens innbyggere fortsatt vil kunne forhåndsstemme selv med de nye begrensningene.

Velgerundertrykkelse

Demokratene mener på sin side at lovforslaget er en respons på tidligere president Donald Trumps påstander om at forhåndsstemmer var knyttet til valgfusk, påstander som i en lang rekke saker er blitt tilbakevist i det amerikanske rettssystemet.

– Målet er å hindre en stor valgoppslutning fra å skje igjen, særlig i minoritetsdistrikter, sa den demokratiske delstatssenatoren Nikki Merrit.

Den demokratiske senatoren Lester Jackson sier endringene vil ha særlig store konsekvenser for svarte velgere, og at utviklingen har rasistiske undertoner.

– Den oser av velgerundertrykkelse, sa Jackson.

Hastevedtak

Vedtaket i delstatsforsamlingen skjer til tross for at en komité utnevnt av Georgias republikanske administrasjonsminister, Brad Raffensperger, har advart om at utviklingen bærer preg av hastearbeid.

– Prosessen skjer i et tempo som ikke tillater full vurdering av alle faktorene som burde tas hensyn til, uttalte komiteen i en kunngjøring mandag.

– Ansvarlig politikkutforming om valgdeltakelse må være overveid og forankret i bevis, ikke hastevedtatt, står det videre.

Valgkontrovers

Georgia sto i sentrum for Trumps anklager om at han tapte høstens presidentvalg mot Joe Biden på grunn av valgfusk, etter at Biden vant delstaten med knapp margin. Det var også en ekstra valgrunde i Georgia som ga Demokratene flertall i Senatet i Washington.

Georgia har tidligere vært en trygg stat for republikanerne, men endringer i befolkningen har begynt å gjøre utslag i senere år. På Trumps forespørsel ble stemmene talt opp flere ganger, uten at det endret utfallet.

– Vi har aldri funnet fusk i systemet, ingenting som ville omstøte valget, sa Raffensperger som svar på Trumps anklager.

Trump gjorde flere andre forsøk på å påvirke valgresultatet i Georgia. I desember ringte han guvernør Brian Kemp og ba ham kalle inn et ekstramøte i delstatsforsamlingen for å underkjenne valgresultatet. Trump skal også ha ringt en etterforsker og bedt ham finne beviser for valgfusk.

Kemp avviste kravet, opplyste en anonym høytstående tjenestemann i Georgia, ifølge Washington Post og andre medier, samt en kilde i Det hvite hus.

Påtalemyndigheten i delstaten åpnet etterforskning av saken i februar.