Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn suspendert etter reaksjon på antisemittisme-rapport

Opposisjonspartiet Labour suspenderer tidligere partileder Jeremy Corbyn på grunn av hans uttalelser om en granskningsrapport om antisemittisme-varslinger.

Tidligere Labour Leder er torsdag suspendert på grunn av måten han har reagert på funnene i en rapport om antisemittisme i Labour-partiet. Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– I lys av kommentarene han har kommet med i dag, og at han ikke har trukket dem tilbake, har partiet Labour suspendert Jeremy Corbyn inntil en granskning er gjennomført, sier en talsperson.

Rapporten fra likestilling- og menneskerettighetskommisjonen EHRC har avdekket alvorlig feil når det gjaldt en granskning av antisemittisme i Labour-partiet. EHRC har konkludert med at partiet brøt likestillingslover i håndteringen av varslinger om antisemittisme.

I sin reaksjon på funnene understreket Corbyn at antisemittisme er avskyelig, og han understreket at det ble iverksatt tiltak for å få bukt med problemet i 2018.

Han la likevel til at han ikke var enig i alle funnene til kommisjonen.

– Omfanget av problemet ble også dramatisk oppblåst av politiske årsaker av våre motstandere i og utenfor partiet, så vel som mediene, la han til.