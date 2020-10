Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn suspendert fra partiet

Det britiske opposisjonspartiet Labour suspenderer tidligere leder Jeremy Corbyn etter hans uttalelser om en granskningsrapport om antisemittisme-varslinger.

Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn er torsdag suspendert på grunn av måten han har reagert på funnene i en rapport om antisemittisme i Labour-partiet. Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB

– I lys av kommentarene han har kommet med i dag, og at han ikke har trukket dem tilbake, har partiet Labour suspendert Jeremy Corbyn inntil en granskning er gjennomført, sier en talsperson.

Likestillings- og menneskerettighetskommisjonen EHRC har gransket partiets håndtering av varsler om antisemittisme. I sin rapport konkluderer EHRC med at Labour brøt likestillingsloven. Det ble også funnet eksempler på at Corbyns lederlag tonet ned, rakket ned på og neglisjerte klager fra jødiske partimedlemmer. I enkelte tilfeller blandet ledelsen seg også inn for å støtte nære allierte.

I sin reaksjon på funnene understreker Corbyn at antisemittisme er avskyelig. Han påpekte også at det ble iverksatt tiltak for å få bukt med problemet i 2018. Samtidig la Corbyn til at han ikke var enig i alle funnene til kommisjonen.

– Omfanget av problemet ble også dramatisk oppblåst av politiske årsaker av våre motstandere i og utenfor partiet, så vel som mediene, la han til.

Starmer lover handling

Noe av det første dagens partileder gjorde da han tok over etter Corbyn var å beklage overfor britiske jøder. I motsetning til sin forgjenger, sier Starmer at han vil ta til seg alle funnene fra den to år lange granskingen.

– Jeg synes dette var vond lesing, og dette er en skammens dag for Labour, sa han da rapporten ble lagt fram. Han beklaget igjen overfor jødiske medlemmer som meldte seg ut i hopetall.

– Partiet aksepterer rapporten i sin helhet. Jeg kan love at jeg vil handle. Labour skal aldri svikte dere igjen. Og aldri mer skal vi unnlate å ta tak i antisemittisme, var beskjeden fra Starmer. Han vil ikke si om han kommer til å ekskludere Corbyn, men sier det har vært en kollektiv svikt i ledelsen av partiet.

– De som fornekter problemet, er en del av problemet, legger han til.

Ble truet med voldtekt

Luciana Berger er tidligere parlamentariker og ett av de jødiske medlemmene som forlot partiet da Corbyn var leder. Hun ser på rapporten som en oppreisning. Hun forteller at Corbyn-tilhengere har truet henne med syreangrep, knivstikking og voldtekt.

– Partiet la til rette for en ukultur med mobbing, fordommer og skremselstaktikk overfor jødiske personer i egne rekker. Hele veien gjorde Corbyn dette mulig, har hun skrevet i bloggen sin.

Flere jødiske organisasjoner i Storbritannia sier rapporten er «en knusende dom over det Labour gjorde mot jøder under Jeremy Corbyn og hans allierte».

– Vi er glad for det Keir Starmer har gjort så langt, men man skal ikke undervurdere omfanget av den utfordringen som venter, sier de i en uttalelse.

Fra Israel-kritikk til antisemittisme

Corbyn sto fram som lederkandidat i 2015 etter flere tiår med sosialistisk aktivisme, inkludert kamp for palestinske saker. Blant tilhengerne hans gled kritikk av Israel ofte over i antisemittiske klisjeer og antijødiske konspirasjoner.

– Granskingen vår peker på en rekke områder der partiet og ledelsens håndtering av antisemittisme ikke var tilstrekkelig. Det finnes det ingen unnskyldning for, og det fremstår som et resultat av manglende vilje – ikke evne – til å ta tak i antisemittisme, sier EHRCs fungerende styreleder Caroline Waters.

Selv om kommisjonen har funnet tre brudd på likestillingsloven, anbefaler de ikke å gå til sak mot partiet. I stedet må Labour innen 10. desember legge fram en plan for å rette opp der det har sviktet.