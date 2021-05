Israelske medier: Vedtok å trappe opp militær­angrepene mot Gaza

Sikkerhetsrådet i den israelske regjeringen godkjenner en opptrapping av militærangrepene mot Gaza. Det kan føre til at krigshandlingene fortsetter i dagevis.

En israelsk missil like før det treffer en bygning i Gaza by onsdag. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

Ifølge Times of Israel melder Channel 12 at sikkerhetsrådet godkjente opptrappingen onsdag kveld.

Det gjør at Israel kan angripe mål på Gazastripen som er knyttet til Hamas' myndighetsutøvelse i enklaven, for eksempel finansdepartementet.

Avgjørelsen fører trolig til at den væpnede konflikten fortsetter i minst flere dager til, skriver avisen.

USAs president Joe Biden snakket onsdag på telefon med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Biden: Israel har rett til å forsvare seg

USAs president Joe Biden snakket onsdag med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og understreket at Israel har rett til å forsvare seg mot rakettangrep.

Biden sa i samtalen at han håper voldshandlingene i Israel og Gaza vil ta slutt så fort som mulig, men understreket at Israel har rett til å forsvare seg.

Mer enn 50 personer har mistet livet i israelske luftangrep mot Gaza, og Israel har varslet at de vil trappe opp angrepene. Samtidig regner rakettene over Israel fra Gazastripen. Onsdag ble en seks år gammel gutt drept da en rakett slo ned i et bolighus i Sderot sør i Israel.

En høyblokk i sentrum av Gaza by ble truffet i et israelsk luftangrep onsdag kveld. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters / NTB

Israel: 180 raketter avfyrt fra Gaza

Om lag 180 raketter og granater har blitt avfyrt fra Gazastripen mot Israel onsdag, opplyser det israelske forsvaret (IDF). 40 av dem falt ned inne på Gazastripen før de nådde israelske mål, opplyser IDF onsdag kveld.

Til sammen 1.300 raketter har blitt avfyrt fra den palestinske enklaven siden mandag, da konflikten eskalerte, sier IDF videre i en uttalelse. Mange av dem har blitt skutt ned av det israelske luftforsvarssystemet Iron Dome.

Samtidig har IDF gjennomført et massivt luftangrep med både jagerfly og droner mot mål på Gazastripen. Mange hus og blokker er bombet i stykker, og flere titall er drept og såret.

Politipatruljer var på plass da israelske arabere, jøder og politi støtte sammen i byen Lod i den sentrale delen av Israel onsdag kveld. Foto: Heidi Levine / AP / NTB

– Indre strid er like farlig som Hamas

Opptøyer og vold som rammer uskyldige i Israel, er like farlig som rakettene som Hamas sender mot landet, sier forsvarsminister Benny Gantz.

– I kveld har vi, mer enn noen gang tidligere, vært truet av indre splittelse. Dette er ikke noe mindre farlig enn rakettene fra Hamas, sa Gantz sent onsdag kveld.

Uttalelsen var en kommentar til opptøyer og vold der israelske arabere og jøder har gått til angrep på tilfeldige, uskyldige folk flere steder i landet, skriver Times of Israel.

– Vi kan ikke vinne kampen på Gazastripen og tape kampen hjemme. De brutale bildene fra byer og gater i kveld viser israelere som river hverandre i stykker. Den sjokkerende volden i Bat Yam, Acre, Lod og andre byer vrenger magene våre og knuser hjertene i oss alle, sa Gantz.