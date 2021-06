Mot regjeringskrise i Sverige

Fire svenske partier som til sammen har flertall i Riksdagen, støtter mistillitsforslaget som neste uke kan felle Stefan Löfvens regjering.

Statsminister Stefan Löfven (S) under spørretimen i Riksdagen torsdag. Det ligger an til at mistillitsforslaget mot regjeringen hans får flertall når det skal stemmes over rett etter helgen. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Et ultimatum fra Vänsterpartiet har ledet fram til at et flertall i Riksdagen sier de ikke lenger har tillit til statsminister Stefan Löfven. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar startet prosessen som kan ende med at den svenske regjeringen felles mandag formiddag. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Det er Vänsterpartiet som har fremmet forslaget, som har bakgrunn i en strid om husleieregulering. Foslaget støttes av høyrepopulistiske Sverigedemokraterna og de to borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna.

Det trengs 175 stemmer for å felle regjeringen, og de fire partiene har til sammen 181 representanter.

Statsminister Stefan Löfven mener at de fire partiene, og spesielt Vänsterpartiet, opptrer uansvarlig.

– Sverige befinner seg i en alvorlig situasjon. Vi er fortsatt inne i en pandemi, sa Löfven på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Å kaste Sverige inn i en politisk krise i denne vanskelige situasjonen for landet er ikke ansvarlig, la han til.

Uklart om det blir nyvalg

Han unnlot å si om han kommer til å utlyse nyvalg eller gå av hvis mistillitsforslaget går gjennom mandag.

I stedet sa han at «januaravtalen skal fullføres» – det vil si den politiske avtalen som regjeringen har inngått med de to borgerlige partiene Liberalerna og Centerpartiet for å sikre mindretallsregjeringen parlamentarisk ryggdekning. Mindretallsregjeringen, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, er samtidig avhengig av Vänsterpartiet, som er søsterpartiet til norske SV.

Saken som har fått det til å renne over for Vänsterpartiet, er regjeringens plan om å fristille leiemarkedet, slik at utleiere kan ta markedspris i stedet for å følge et spesielt takstsystem som tar utgangspunkt i boligens bruksverdi.

Det er støttepartiene Liberalerna og Centerpartiet som har ønsket denne liberaliseringen, som både Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna er sterkt imot.

Löfven kaller Vänsterpartiets mistillitsforslag for en farlig vei og kritiserer det for å gjøre felles sak med høyrefløyen.

– Disse fire partiene skylder det svenske folket en beskjed om hva regjeringsalternativet deres er, sier han.

Ultimatum

Vänsterpartiet har tidligere stilt et ultimatum: Dropp forslaget, eller innled forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sa partileder Nooshi Dadgostar torsdag. Dermed sto hun fast ved trusselen om å felle regjeringen og varslet mistillitsforslag.

Ifølge Riksdagens leder skal avstemningen holdes mandag klokken 10. Før det må forslaget formelt fremmes to ganger. Den første begjæringen ble lagt fram av 36 representanter torsdag ettermiddag. Fredag fremmes det for andre gang.

SD forventer flertall

Sverigedemokraterna sørget for at Vänsterpartiet hadde nok støtte til å starte den formelle prosessen, noe som krever 35 stemmer i Riksdagen.

– Jeg forventer at flertallet i huset vil stemme for å fjerne Löfven, sier Sverigedemokraternas parlamentariske leder Henrik Vinge.

Også Kristdemokraterna var forholdsvis tidlig ute med å si at de var innstilt på å felle regjeringen.

– Det har vært sju vanskelige år siden Stefan Löfven tiltrådte. Vi ser nå muligheten til å danne en ny regjering, sier partileder Ebba Busch.

– Uforenlige motsetninger

Etter at Moderaterna gjorde det klart at de også er innstilt på å felle regjeringen, er det fire partier med til sammen 181 representanter som støtter forslaget.

– Det er naturlig for oss å stemme mot denne regjeringen. Den bygger på uforenlige motsetninger og løfter, sier Moderaternas gruppeleder i Riksdagen, Tobias Billström.

– Moderaterna er alltid klar til å ta over styringen av Sverige, sier han om utsiktene til at det kan bli nødvendig å danne ny regjering eller skrive ut nyvalg.

Billström mener det ikke har noe å si at partiene har ulike motiver for å ville kaste regjeringen.

Samtaler ikke nok

Like før Vänsterpartiets frist på 48 timer gikk ut, svarte justisminister Morgan Johansson med å invitere partene i boligmarkedet for å diskutere det omstridte forslaget om leiepriser. Men det var altså ikke nok for Vänsterpartiet.

– Å snakke sammen oppfatter jeg at Morgan Johansson og partene har gjort flere ganger, sier Dadgostar, som understreker at det er forskjell på samtaler og reelle forhandlinger.

En mistillitserklæring omtales ofte som opposisjonens sterkeste våpen. Ofte er det nok å true med mistillit for å uttrykke misnøye.

– Det er en måte å prate til egne medlemmer og velgere på, å vise at man mener alvor, sier statsviter Jenny Madestam til Sveriges Television.