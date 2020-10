Razziaer mot franske islamister og 80 etterforskninger mot netthat i gang

En rekke politietterforskninger og razziaer mot franske islamister er blitt satt i gang mandag, etter at en lærer fikk halsen skåret over utenfor Paris fredag.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det ble avholdt større demonstrasjoner for ytringsfrihet flere steder i Frankrike søndag, her fra Lyon, etter at en lærer ble halshogd ved Paris fredag. Foto: Laurent Cipriani/AP/NTB

NTB

En 18-åring med tsjetsjensk bakgrunn er utpekt som gjerningsmann. Han ble skutt og drept av politiet som rykket ut etter å ha fått melding om det brutale drapet i Conflans-Sainte-Honorine i Yveline nordvest for Paris.

Mandag gjennomførte fransk politi razziaer hjemme hos en rekke militante islamister i forbindelse med terroretterforskningen.

– Dette skal sende et budskap om at republikkens fiender ikke får et minutt med fred, sa innenriksminister Gérald Darmanin.

Store etterforskninger mot netthat

Fransk politi har også startet over 80 etterforskninger mot hatprat på nett etter angrepet. Det skal avholdes en nasjonal hyllest for Samuel Paty onsdag, og tusenvis demonstrerte ved Place de la République i Paris søndag til støtte for læreren.

– De utstedte tilsynelatende en fatwa mot læreren, sier innenriksminister Darmanin til radiokanalen Europe 1.

De to er blant elleve personer som er pågrepet etter drapet.

Som å bli lyst fredløs

En fatwa er en form for religiøs veiledning, som vanligvis kommer fra religiøst lærde. Fatwaer omtaler ofte hverdagslige situasjoner der det kan oppstå tvil om religiøs atferd.

I enkelte kretser er imidlertid fatwaer ofte forbundet med en dødsdom over en person som har begått en syndig handling. Da kan fatwaen gi enhver person rett til å ta livet av vedkommende, på samme måte som man kunne bli lyst fredløs i førkristen tid i Norge.

Den mest kjente fatwaen av denne typen ble lagt ned av Irans daværende leder Ayatollah Khomeini i 1989 mot forfatteren Salman Rushdie.

Den 47 år gamle læreren Samuel Paty hadde tidligere i oktober vist fram Muhammed-karikaturer fra tidsskriftet Charlie Hebdo i en time om ytringsfrihet.